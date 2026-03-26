Caso Lex Ashton N: ¿En qué va el proceso del presunto asesino del CCH Sur?

Lex Ashton 'N' El estudiante de CCH Sur que presuntamente asesinó a un compañero e hirió a un trabajador del plantel hace seis meses, permanece en el Reclusorio Oriente; su defensa ha alegado problemas psicológicos.

La cultura ‘incel’ que resaltó en el reciente caso del adolescente que presuntamente asesinó a dos profesoras en Michoacán, trae a la conversación el suceso de Lex Ashton ‘N’ en el CCH Sur el pasado septiembre de 2025, presunto asesino del estudiante Jesús Israel, quien actualmente permanece bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

Hasta el momento, la tragedia que conmocionó a la comunidad universitaria de México se encuentra en fase crítica, ya que aún no se ha emitido una sentencia para el acusado, e incluso su equipo legal ha alegado problemas psicológicos para obtener el traslado a una clínica mental.

¿Dónde está detenido Lex Ashton ‘N’, presunto asesino del CCH Sur?

El adolescente acusado de atacar con un cuchillo a Jesús Israel, de 16 años de edad, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) presenta cargos por homicidio calificado y lesiones dolosas contra su compañero fallecido y un trabajador de las instalaciones.

Después de perpetrar el atentado, Ashton saltó del tercer piso de un edificio del plantel y tuvo que ser operado por un coágulo en la cabeza y fracturas. Tras permanecer bajo custodia en el hospital durante su recuperación, el presunto asesino fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.

Actualización del caso Lex Ashton ‘N’: defensa pretende acudir a organizaciones internacionales para denunciar “irregularidades”

A la espera de la audiencia intermedia, donde un juez de control determinará qué pruebas presentadas por la Fiscalía y el equipo legal de Ashton serán admitidas para el juicio oral definitivo, la defensa del acusado ha llevado a cabo diversas estrategias para lograr que el joven sea trasladado fuera de la celda común.

Una de las tácticas que el equipo legal de Ashton llevó a cabo, fue un amparo en el que pretendían acreditar “exclusión del delito” al argumentar que el estudiante padece trastornos psicológicos severos, por lo que debería ser trasladado a una institución de salud mental.

Sin embargo, el amparo fue rechazado. De acuerdo con la resolución judicial, no existen evidencias suficientes para justificar el traslado, por lo que las autoridades mantendrán al procesado en la celda de prisión preventiva.

Ante el rechazo de este primer amparo, la defensa de Lex Ashton ‘N’ presentó un segundo recurso legal en el que señala irregularidades en el trato hacia el sospechoso, afirmando que agotarán todas las instacias nacionales y señalando que no descartan acudir a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar sus cuestionamientos al auto de vinculación a proceso.

¿Cuál sería la posible sentencia para el presunto asesino de CCH Sur, Lex Ashton ‘N’?

Especialistas en la violencia de género y masculinidades alternativas consideraron que, tanto el caso de Ashton como el del adolescente en Michoacán, no son “casos aislados”, sino que representan un llamado de alerta a la comunidad adulta de México para prestar atención a los discursos “masculinistas y antiderechos” que circulan en las comunidades incel de internet y han derivado en el asesinato de personas, además de consecuencias severas para los presuntos culpables.

En el caso de Lex Ashton, sus cargos por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa podrían sumar —de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal— hasta una condena de 70 años de prisión.