Celebra oposición en Senado freno a Plan B; “se reduce margen de Sheinbaum”, aseguran

Manlio Fabio Beltrones celebra con la bancada del PAN en el Senado

La oposición en el senado celebró lo que consideró un triunfo tras haber frenado el Plan B, para impedir que la presidenta Claudia Sheinbaum apareciera en la boleta electoral del 2027

“Paramos a los narco políticos de Morena, logramos dejar fuera el perverso artículo 35 con ello la revocación de mandato será en 2028, no la pudieron incluir en plena elección para meterle mano al proceso del 2027 desde el poder”, celebró el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

El coordinador del PRI, Manuel Añorve consideró que esta es una derrota de Morena y de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por más que quieran minimizarlo.

En este sentido el senador del PAN, Marko Cortés, también advirtió que las tensiones al interior de la coalición gobernante son evidentes y se acentúan con el voto en contra del PT.

Aseguró que a pesar de que quieran ocultar el trato de segunda que les quieren dar al PT y al Verde desde el gobierno, es evidente la abierta intención de dañarlos y sacudirse de ellos.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron al PT por mantenerse firme pese a las presiones y amagos del gobierno, pero sobre todo su contribución para frenar los cambios que pretendía la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de hacer concurrente la revocación de mandato con las elecciones del 2027 y con ello—agregaron—impidieron una regresión democrática .

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda aseguró que al impedir la intromisión grosera de la presidenta en las elecciones del próximo año, se abre una nueva etapa en el país y confió que sirva de enseñanza para dejar de actuar con soberbia desde Palacio Nacional.

Insistió que con este resultado en el Senado, se reducen los márgenes de maniobra política de la presidenta rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.