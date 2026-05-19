Pide Coparmex sistema judicial por encima de criterios políticos o popularidad

Juan José Sierra, dirgente nacional de Coparmex pide diálogo para ajustes a la elección judicial del 2028

El sector empresarial del país confirmó la necesidad de postergar la elección judicial y pidió una revisión integral de ese proceso pues advirtió que México requiere consolidar un sistema judicial confiable donde se e privilegie la especialización por encima de criterios políticos o popularidad.

“Nuestro país requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de alta complejidad”, demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),

Recalcó que las reformas al sistema judicial tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, competitividad y estabilidad democrática del país.

“México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas”, aseveró

Recalcó que si se elevan los estándares, se contribuirá a fortalecer la carrera jurisdiccional, se dignificará la función judicial y se podrá garantizar que la impartición de justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional.

El organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra Alvarez, recalcó que frente a un entorno internacional complejo, marcado por presiones económicas, desafíos comerciales y la revisión próxima del T-MEC, el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones internas de confianza.

“La consolidación del Estado de Derechos es indispensable para impulsar la inversión, generar empleo y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva que hoy enfrenta México”, insistió

En un posicionamiento, el organismo empresarial aseveró que la legitimidad del sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de la solidez institucional y la capacidad técnica de quienes integran los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido recordó que durante la elección judicial de 2025 evidenciaron diversas situaciones como la baja participación ciudadana, inconsistencias operativas, la complejidad de las boletas, la insuficiencia de legislación secundaria y los cuestionamientos en torno a los mecanismos de selección de perfiles y candidaturas.

Ello—agregó-- pusieron de manifiesto la necesidad de replantear distintos componentes del modelo. Todo ello, con el objetivo de preservar la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho.

Por ello y luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum para posponer la elección judicial del 2027 al 2028, el sector empresarial del país consideró indispensable promover un diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa.

“Cualquier ajuste relacionado con el Poder Judicial debe construirse con diálogo, con visión de Estado y privilegiando la legalidad”, indicó