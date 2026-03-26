FGR solicita a EU deportación a México de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte FGR busca su regreso al país para realizar investigaciones pertinentes. (@berthagomezf - EFE)

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida en Texas por elementos de la agencia Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de procesamiento; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta acción, relacionada con temas migratorios, no derivó de una solicitud por parte de la institución mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención de Bertha “N”, ocurrida en Estados Unidos y relacionada con temas migratorios, no derivó de una solicitud por parte de esta institución.

A través de un comunicado emitido este 26 de marzo de 2026, la dependencia precisó que dicha acción fue realizada por autoridades estadounidenses sin intervención directa de la FGR.

Investigación en Chihuahua activa coordinación

No obstante, la Fiscalía detalló que, tras el aseguramiento de la persona, la Oficina de Interpol México —adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— recibió una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, dicha autoridad ministerial mantiene investigaciones abiertas en contra de Bertha “N”,lo que motivó la intervención de instancias federales para dar seguimiento al caso.

FGR gestiona deportación controlada

En ese contexto, la FGR indicó que mantiene comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo las gestiones correspondientes.

El objetivo, señaló, es concretar una deportación controlada de la persona involucrada, conforme a los procedimientos legales aplicables.