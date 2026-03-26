Huelga en el Monte de Piedad: El aumento salarial y beneficios que ofrecen a sus trabajadores para abrir sucursales

Huelga en el Monte de Piedad La institución lanzó una propuesta al sindicato

La huelga en Nacional Monte de Piedad, que se acerca a seis meses de duración, tiene una nueva propuesta institucional orientada a restablecer operaciones y garantizar la continuidad del servicio, que tiene a los clientes a la espera de recuperar sus prendas y artículos empeñados.

El eje de la oferta combina un incremento salarial, nuevos beneficios laborales y ajustes operativos que permitirían reactivar sucursales actualmente cerradas.

De acuerdo con la postura oficial, el conflicto se mantiene sin avances debido al rechazo sindical a las distintas alternativas planteadas en las mesas de diálogo, lo que ha prolongado la interrupción del servicio y afectado a clientes y colaboradores.

¿Qué ofrece el Monte de Piedad a sus trabajadores para terminar la huelga y abrir sucursales?

El componente financiero central de la propuesta es un aumento directo de 5.3% al salario, vinculado al emplazamiento de revisión salarial presentado en octubre de 2025. Este ajuste busca responder a la demanda de estabilidad laboral en un contexto de operación detenida.

A este incremento se suma un bono equivalente a 52% del salario tabular como apoyo por el levantamiento de la huelga. La institución subraya que este pago se plantea aun cuando no existe obligación de cubrir salarios caídos, lo que posiciona el incentivo como una medida extraordinaria para acelerar el retorno a las actividades.

Más propuestas para terminar con la huelga en el Monte de Piedad

El plan también incorpora la creación de tres nuevas posiciones: Auxiliar Operativo, Responsable Comercial y Responsable Operativo. La definición salarial de estos puestos forma parte de la negociación en curso y apunta a fortalecer la estructura interna de las sucursales.

En paralelo, Nacional Monte de Piedad ofrece una reorganización de plantillas previamente acordada en 2024. Este proceso se desarrollaría durante 20 meses y contempla ajustes graduales sin recortes de personal. El objetivo es optimizar la operación y abrir oportunidades de crecimiento para trabajadores sindicalizados, al tiempo que se mejora la atención al público.

La propuesta mantiene intactas las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, junto con beneficios adicionales que buscan dar certidumbre a la plantilla laboral. Entre ellos destacan la continuidad de permisos con goce de sueldo para representantes sindicales y las aportaciones al sindicato destinadas a actividades deportivas, viáticos y fondo de retiro.

Asimismo, se incluye el pago por la realización de dos funciones dentro de una misma jornada laboral, en línea con acuerdos previos. Este mecanismo pretende mejorar la eficiencia operativa sin modificar las condiciones contractuales vigentes.

¿Que impide el levantamiento de la huelga en el Monte de Piedad?

El desacuerdo principal se concentra en el mecanismo de asignación de vacantes, conocido como boletinación. La institución propone un sistema automatizado, directo y transparente para ocupar plazas disponibles, alineado con la legislación laboral.

Como parte de la solución, se plantea reponer este proceso en 50.5% de las plazas consideradas en la primera fase. El diferendo radica en la postura sindical frente al control de estas asignaciones, lo que ha impedido alcanzar consensos en este rubro.

Ruta legal y arbitraje laboral en la Huelga del Monte de Piedad

El conflicto también avanza en el terreno jurídico. El 20 de febrero de 2026, un juez federal declaró inexistente la huelga por incumplimientos estatutarios del sindicato. La resolución fue impugnada mediante un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, lo que mantiene vigente la incertidumbre sobre el desenlace.

Ante este escenario, la institución solicitó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que emitan un arbitraje de carácter obligatorio. Esta vía busca una resolución institucional que permita reabrir sucursales y restablecer el servicio prendario en el corto plazo.