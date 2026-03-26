IMSS Ley 73: ¿Cómo se puede aumentar la pensión mínima? Conoce cómo podrás aumentar tu pensión mínima del IMSS por Ley 73 (Imagen hecha con IA)

Los jubilados del IMSS por Ley 73 tienen la posibilidad de incrementar su pensión mínima garantizada, por lo que aquí te compartimos cómo puedes aumentarla y cuáles son los requisitos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene diferentes modalidades en las que se pueden pensionar los derechohabientes de esta institución; una de ellas es la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73.

Con la Pensión Mínima Garantizada IMSS por Ley 73, el gobierno federal busca que las personas que se jubilen por este régimen, pero que por diferentes razones su cálculo de pensión sea bajo, reciban lo equivalente a un salario mínimo. Sin embargo, existen maneras en las que puedes incrementar tu pensión mínima y aquí te decimos cómo.

¿Cómo se puede aumentar la Pensión Mínima Garantizada IMSS por Ley 73?

De acuerdo con lo publicado por el IMSS, una de las formas que existen para aumentar la pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo del Régimen de 1973 es a través de las asignaciones familiares.

Con las asignaciones familiares el pensionado recibirá una ayuda económica adicional por concepto de carga familiar, el porcentaje de incremento dependerá del familiar, siendo los montos previstos de la siguiente manera:

15% por esposa o concubina

por esposa o concubina 10% por cada hijo menor de dieciséis años:

por cada hijo menor de dieciséis años: 10% por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años estudiantes de planteles del Sistema Educativo Nacional

por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años estudiantes de planteles del Sistema Educativo Nacional 10% por cada hijo que no se pueda mantener por sí mismo debido a una enfermedad crónica, física o psíquica que le impida trabajar

Mientras que si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos con las características antes mencionadas, se concederá una asignación del 10% por cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él.

Por otra parte, en caso de que el pensionado sólo tuviera un ascendiente se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10%.

Cabe señalar que las asignaciones antes mencionadas permanecerán hasta la muerte de alguno de los familiares contemplados.

¿Cuáles son los requisitos para aumentar la Pensión Mínima Garantizada IMSS por Ley 73?

Para poder incrementar tu Pensión Mínima Garantizada IMSS por Ley 73, a través de las asignaciones familiares, deberás presentar la documentación que acredite una relación familiar, además de otros documentos de identificación como: