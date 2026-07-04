Muere otro mexicano bajo custodia del ICE en Texas; van 16 en actual gobierno de Trump

ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) dio a conocer el fallecimiento de un ciudadano mexicano de 63 años, mientras permanecía bajo su custodia. Con este caso, asciende a 6 el número de connacionales que han perdido la vida en instalaciones del organismo durante la actual administración del presidente Donald Trump.

El fallecido fue identificado como Félix Alcorta Rodríguez, quien murió el pasado 19 de junio en el centro de detención del condado de Webb. Sin embargo, el deceso fue dado a conocer por el ICE hasta el 24 de junio, mediante un comunicado oficial, mientras que las autoridades mexicanas no han emitido información pública al respecto.

De acuerdo con la agencia, personal del centro encontró al mexicano inconsciente alrededor de las 21:13 horas. Tras iniicar maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitar el apoyo de los servicios médicos de emergencia, fue trasladado al Laredo Medical Center, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a las 22:02 horas.

El ICE indicó que la causa de la muerte aún no ha sido determinada y permanece sujeta a los resultados de la autopsia.

Según la dependencia estadounidense, Alcorta Rodríguez había ingresado a su custodia el 16 de junio, luego de ser liberado de la cárcel del condado de Webb. Previamente, había sido detenido por autoridades de Laredo en cumplimiento de una orden judicial derivada de su inasistencia a un proceso relacionado con un caso de conducción en estado de ebriedad registrado en 2018.

La agencia también mencionó que el connacional contaba con antecedentes por uso no autorizado de un vehículo, manejo bajo los efectos del alcohol y disposición inadecuada de baterías de ácido-plomo-

En su comunicado, el ICE aseguró que durante el tiempo que el ciudadano mexicano se encontraba detenido recibió atención médica por parte de profesionales de la salud. Asimismo, informó que notificó el fallecimiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a las oficinas del Inspector General y de Responsabilidad Profesional del propio ICE, así como al Consulado General de México y a los familiares o contactos designados del fallecido.

El caso se suma a la lista de mexicanos que han muerto mientras permanecían bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses, en un contexto en el que organizaciones defensoras de derechos humanos han mantenido el escrutinio sobre las condiciones de detención en esos centros.

La Crónica de Hoy 2026