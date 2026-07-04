Amenaza abogado de “El Chapo” revelar a EU datos de 32 narco políticos

Cártel El abogado no ha precisado cuándo será entregada la información a las autoridades estadounidenses. (Cuartoscuro)

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán”, afirmó que enviará a autoridades de Estados Unidos información acerca de 32 presuntos funcionarios que estarían vinculados con delitos de narcotráfico durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

El jurista subrayó que la información que resguarda fortalecería la lista de los funcionarios que el Gobierno estadounidense reveló, en los que señala a múltiples servidores públicos de actividades delictivas; esto durante una entrevista en el programa Me Lo Dijo Adela, conducido por la periodista Adela Micha.

“De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, dijo Rincón Flores.

El abogado no ha precisado cuándo será entregada la información a las autoridades estadounidenses.

El representante legal abundó que entre los servidores públicos aliados con el narcotráfico, varios continúan en cargos públicos, mientras que otros se encuentran inactivos o cuentan con licencia y que aún con el cambio de Gobierno, algunas personas se mantuvieron en funciones.

“Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente. No sé si te has fijado que mucha gente que estaba con un gobierno ahora está con el otro”, precisó.

Gerardo Rincón Flores afirmó que la documentación que pretende entregar a las autoridades estadounidenses incluiría información que, según dijo, podría derivar en consecuencias importantes.

“Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, manifestó.

Hasta el momento, no existe confirmación por parte de autoridades estadounidenses sobre la recepción de dicha documentación.

Acerca de las cartas atribuidas recientemente a Joaquín Guzmán Loera en redes sociales y diversos espacios digitales, el abogado afirmó que dichos documentos no fueron elaborados por su cliente y rechazó su autenticidad.

Explicó que Guzmán Loera no escribe en idioma inglés y tampoco utiliza la firma con la que comúnmente es identificado como “El Chapo”.