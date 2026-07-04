“Las mujeres somos el alma de la nación“, afirma Sheinbaum durante entrega de pensiones en Michoacán

Sheinbaum visitó distintas comunidades de Michoacán este fin de semana

“Las mujeres somos el alma de la nación, por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas a lo largo de la historia y en el presente”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán.

Sheinbaum explicó que la pensión es para todas aquellas mexicanas mayores de 60 años, otorgada con el fin de reconocer a las mujeres debido a que son las encargadas de cuidar de sus familias, trabajan en casa, y muchas veces han sostenido hogares sin redes de apoyo o ahorros para la vejez.

Dicho apoyo se entrega hasta los 65 años, que es cuando pueden recibir la Pensión para el Bienestar otorgada a todos los adultos de 65 años en adelante.

Sheinbaum afirmó que son las mujeres quienes están siempre al pendiente de las labores del hogar, el aseo, la comida y de los cuidados de los hijos e hijas y hasta del marido.

“Llegamos a los 60, los hijos ya hicieron a su familia, y nos toca cuidar a los nietos... Por eso a los 60, pensión Mujeres Bienestar sólo para las Mujeres en reconocimiento al trabajo que siempre han hecho”.

Como parte del reconocimiento a las mujeres en México, destacó que se publicó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, de las cuales se han publicado 35 millones y también está en todas las lenguas originarias.

“Al reconocer los derechos de las mujeres se reconoce que somos iguales y que nadie es superior a otro. Todos los mexicanos somos iguales”.

Además comentó que su Gobierno tiene el objetivo de que en cada municipio del país haya un Centro LIBRE, que son espacios de atención integral en territorio, donde las mujeres pueden acceder a servicios gratuitos de acompañamiento psicológico, asesoría legal y trabajo social.

Confiesa su amor por Michoacán

Durante su discurso, la jefa del Ejecutivo confesó su amor por Michoacán.

“Yo me enamoré de Michoacán cuando era joven, aquí pasé parte de mis estudios, hice mi servicio social, mi tesis fue aquí estudiando las estufas de leña”, recordó.

“Y es que Michoacán es extraordinario, no hay que dejar nunca que minimicen a ningún michoacano o michoacana, ni a ningún mexicano o mexicana, las mexicanas y mexicanos valemos mucho, tememos una gran historia, somos una potencia cultural y nuestros valores no los tiene ningún otro país en el mundo”.

La presidenta recordó que una de las características de los Gobiernos de la Cuarta Transformación es estar cerca del pueblo.

Explicó que se denomina la cuarta transformación porque es equivalente a las otras tres transformaciones que México ha vivido; la Independencia de México, la Reforma con Benito Juárez a la cabeza (que separó a la iglesia del estado) y la tercera fue la Revolución Mexicana, que devolvió las tierras a los campesinos.