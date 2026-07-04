Federación instala 10 puestos de comando para enfrentar la temporada de ciclones en el país

Puestos de Comando La CNPC continuará con los trabajos de instalación de estos puestos estratégicos para la toma de decisiones en los siete estados costeros restantes, así como en el resto de las entidades federativas

Con el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno de México comenzó un operativo nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos como parte de esta estrategia, autoridades federales trabajan junto con gobiernos estatales y municipales para fortalecer la prevención y reducir riesgos para la población.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , informó que hasta el momento se han instalado 10 Puestos de Comando interinstitucionales en Oaxaca, Guerrero, Colima, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Campeche, Nayarit y Tamaulipas.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, encabezó estos trabajos junto con gobernadoras y gobernadores de las entidades participantes. La meta es que este modelo llegue primero a los 17 estados costeros del país y posteriormente se implemente en el resto de las entidades federativas.

Mejorar coordinación

La funcionaria explicó que estos centros de coordinación permitirán fortalecer la comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales para responder con mayor rapidez cuando se presente una emergencia.

Durante las reuniones, recordó que los ayuntamientos son los primeros en atender cualquier contingencia, por lo que insistió en la importancia de instalar cuanto antes los Consejos Municipales de Protección Civil.

También pidió que las autoridades mantengan comunicación constante con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM), ya que la información que reciben diariamente sirve para elaborar los reportes que se presentan a la presidenta Claudia Sheinbaum y facilita la toma de decisiones cuando las capacidades locales resultan insuficientes.

Vigilar zonas de riesgo

Como parte de las medidas preventivas, la CNPC solicitó a los municipios actualizar sus Programas Especiales de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones.

Además, llamó a revisar los censos de población vulnerable y mantener vigilancia permanente en ríos, presas y otras zonas donde exista riesgo de inundaciones.

Laura Velázquez también pidió a las autoridades recorrer las comunidades más expuestas a huracanes, deslaves, vientos fuertes o acumulación de agua para informar directamente a la población sobre las acciones que deben tomar en caso de emergencia.

Ayuda humanitaria

Durante los encuentros con autoridades estatales y municipales, la coordinadora nacional exhortó a conformar reservas estratégicas de ayuda humanitaria mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles en cada entidad.

Explicó que este esfuerzo se complementará con los insumos que ya mantienen distribuidos de manera estratégica la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

La CNPC destacó que otro punto clave es el mantenimiento de la infraestructura hidráulica para evitar inundaciones.

Por ello, recomendó reforzar la limpieza y conservación de drenajes, alcantarillas, canales y cunetas para facilitar el desalojo del agua durante las lluvias intensas.

Finalmente, hizo un llamado a la población para colaborar con estas acciones preventivas, evitando tirar basura en la vía pública y participando en la limpieza de calles y coladeras, con el fin de disminuir el riesgo de obstrucciones durante la temporada de ciclones.