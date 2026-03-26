Elecciones INE

Personas mexicanas en el extranjero podrán emitir su voto en la elecciones de 2027 El INE estableció que el voto podrá ser emitido mediante tres modalidades: voto postal, el voto electrónico por internet y la votación presencial en sedes habilitadas en el exterior Anticipando las elecciones que se relaizarán el próximo año por 10 gubernaturas de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció las acciones institucionales para garantizar el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero durante los Procesos Electorales Locales. Así se aprobó en el Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027 por el Consejo General del Instituto.El Consejero y presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Jorge Montaño Ventura, aseguró que con este Plan de Trabajo se busca no sólo dar cumplimiento a la normatividad actual, “’sino emprender los trabajos y acciones tendentes a garantizar que la ciudadanía residente en el extranjero pueda emitir su voto en plenas condiciones de seguridad, certeza y universalidadLas personas mexicanas residentes en el extranjero podrán emitir su voto mediante cualquiera de las tres modalidades disponibles: voto postal, el voto electrónico por internet y la votación presencial en sedes habilitadas en el exterior.Este ejercicio abarca los comicios locales a celebrarse en entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se renovarán las gubernaturas, además de la elección de cuatro diputaciones migrantes en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.