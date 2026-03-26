¿Quién es José Ramones? Integrante de la familia Calzada vinculada al huachicol de agua en Querétaro

¿Quién es José Ramones? vinculado al huachicoleo de agua en Querétaro Foto: Especial

Tal parece que el éxito mediático del influencer José Ramones ha quedado eclipsado debido a un hecho vinculado a la currupción y el abuso de poder, ya que su familia está involuvtada una serie de señalamientos que apuntan hacia su entorno familiar, en un caso que mezcla recursos naturales, concesiones agrícolas y presuntos beneficios económicos en Querétaro.

Señalamientos por presunto “huachicoleo” de agua

Uno de los puntos más delicados del caso es la presunta relación de familiares del influencer con prácticas irregulares en el uso y explotación de agua, conocidas popularmente como “huachicoleo hídrico”.

Este término se refiere a la extracción o uso ilegal del recurso, una problemática creciente en distintas regiones del país, especialmente en zonas con alta presión agrícola.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la familia Calzada se ostenta como titular de cinco concesiones que suman alrededor de 628 mil metros cúbicos de agua, hecho que los convierte en los consecionarios más grandes del estado.

Sin embargo, los señalamientos apuntan a que dicha familia utiliza estos títulos de manera irregular, pues originalmente, el recurso hídrico estaba destinado para uso agrícola, es decir, para regar cultivos y producir comida sin pagar derechos.

No obstante, las investigaciones apuntan a que la familia Calzada saban esa agua para llenar un club de polo privado con esquí acuático, abastecer fraccionamientos de lujo y venderla en pipas para ganar dinero.

“Encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas… y se está utilizando para abastecer servicios a desarrollos inmobiliarios y un club de polo donde hay esquí acuático y áreas verdes”, señalaron las autoridades.

¿Quién es José Ramones?

José Ramones, un creador que ha logrado posicionarse como una de las voces emergentes más interesantes de la comedia digital en México.

Proviene de una familia en la que figuran dos exgobernadores de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI): su papá José Calzada Rovirosa (que gobernó del 2009 al 2015) y su abuelo, Antonio Calzada Urquíza (del 1973 a 1979).

Hace apenas unos años, José Ramones no era una figura pública. Sin embargo su debut mediático sucedió cuando creo sus primeros sketches, historias y situaciones. Ese punto de quiebre llegó cuando decidió subir su contenido a redes sociales.

Desde el 2022, el comediante se ha posicionado como uno de los más seguidos de nuestro país.

Sus parodias están inspiradas en figuras de la comedia y la actuación como Keegan-Michael Key y Jordan Peele (creadores del programa Key & Peele), Kevin Hart, el show televisivo Saturday Night Livey Mr. Bean.

estas actividades habrían permitido beneficios económicos a partir de la explotación de concesiones, lo que abre cuestionamientos sobre la legalidad de dichas operaciones.