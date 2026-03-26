Semana Santa 2026: ¿qué días no abren los bancos? (Cuartoscuro)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció el cierre de bancos para algunos días de abril por motivos de Semana Santa.

Pese a que estos días no están estipulados en la Ley Federal del Trabajo, trabajadores del sector bancario no laborarán.

Aquí te compartimos qué días no estarán abiertos los bancos en Semana Santa, para que tomes tus precauciones.

¿Qué días de Semana Santa no abrirán los bancos?

De acuerdo con la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF),la CNBV estipula que las sucursales bancarias permanecerán sin servicio los días jueves 2 de abril y viernes 3 de abril de 2026.

Estos días corresponden al Jueves y Viernes Santo, según estipula la jornada de Semana Santa en el calendario judeo-cristiano.

¿Por qué cerrarán los bancos estos días de Semana Santa?

De acuerdo con Reporte Índigo, estas fechas son consideradas inhábiles por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), suspendiéndose la atención al público; sin embargo, los cajeros automáticos y la banca digital operarán con normalidad.

La CNBV estipula en su calendario oficial los siguientes días como no hábiles:

Jueves 2 de abril de 2026

Viernes 3 de abril de 2026

Viernes 1 de mayo de 2026

Miércoles 16 de septiembre de 2026

Lunes 2 de noviembre de 2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

Sábado 12 de diciembre de 2026

Viernes 25 de diciembre de 2026

Aunque algunos días oficiales de asueto coinciden, el calendario laboral de los trabajadores del sector bancario es distinto de lo estipulado para los trabajadores de otras industrias inscritas en el sector formal, por lo que este Jueves y Viernes Santo de Semana Santa no estarán abiertas las cajas ni sucursales; sin embargo, sí estarán disponibles los cajeros para realizar tus transacciones, depósitos o retiros.