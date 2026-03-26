Semarnat confirma acciones legales contra quien resulte responsable del derrame en costas de Veracruz y Tabasco

Semarnat confirma acciones legales contra responsables del derrame en costas (SUNNY QUINTERO)

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Barcena, confirmó que la dependencia, por medio de la ASEA emprenderá acciones legales ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable del derrame de hidrocarburo en la costas de Tabasco Veracruz ya que uno de los factores que han resultado responsables del derrame de petróleo fue a partir de un buque que aún no se tiene identificado.

La secretaria descartó que debido a este fenómeno que tiene registro desde el pasado 2 de marzo, hayan daños severos a nivel medioambiental aunque hay 7 Áreas Naturales Protegidas que han sido impactadas por el daño.

Se informó que el área total de daño en la costa ha ascendido a más de 600 kilómetros por la costa debido al arrastre del viento.

En conferencia de prensa, los representantes del grupo interinstitucional, conformado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente al derrame de hidrocarburo en las costas de Veracruz y Tabasco principalmente, presentaron un escueto reporte sobre cómo se encuentra y cuál es la magnitud del daño que se ha registrado hasta ahora por la mancha de petróleo en el mar.

En representación de la Secretaría de Marina, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales, informó que el fenómeno, desde que se detectó el pasado 2 de marzo en las playas de Coatzacoalcos, fue atendido bajo el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC).

El Vicealmirante explicó que actualmente la zona de contaminación se extiende a más de 600 kilómetros en las costas del Golfo de México debido a tres principales causa: el derrame provocado por un buque que estuvo fondenado en aguas de Coatzacoalcos y que aún no ha sido identificado, las emisiones naturales de la chapopotera natural ubicada a 5 millas del Puerto de Coatzacoalcos y la chapopotera natural ubicada en la zona de Cantarell siendo esta última la identificada como mayor fuente de contaminación.

Al respecto del buque, por imágenes satelitales se sabe que hubo una mancha de combustible generada durante el fondeadero, sin embargo en ese momento habían 13 buques varados en la zona, destapa los cuales solo se tienen identificados 4. La Armada de México se encuentra realizando inspecciones para deslindar responsabilidades; sobre el resto de los buques que navegando en aguas internacionales, se ha perdido colaboración internacional para poder inspeccionar los y determinar cuál es el que causó el derrame en Coatzacoalcos.

Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Barcena, confirmó que la dependencia, por medio de la ASEA emprenderá acciones legales ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable del esta acción.

Sobre la chapopoteras naturales, se apuntó que tienen una emanación natural permanente sin embargo, se ha identificado un mayor flujo contaminante durante el último mes. Por ello, se han implementado barreras marinas para contener el sitio contaminante y que no llegue a las playas.

“Estamos efectuando revisiones controles, submarinos y buzos para descartar cualquier falla mejor estructural de nuestras plataformas en esa región”, señaló el Vicealmirante.

Además, confirmó que todas las playas de afluencia turística en la zona, se encuentran limpias para esta temporada vacacional de Semana Santa.

La secretaria Barcena, descartó que debido a este fenómeno que tiene registro desde el pasado 2 de marzo, hayan daños severos a nivel medioambiental aunque hay 7 Áreas Naturales Protegidas que han sido impactadas por el daño.

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