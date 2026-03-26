Sheinbaum celebra la aprobación del plan B

Claudia Sheinbaum EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Durante la conferencia de prensa, “Las Mañaneras del Pueblo”, la presidenta , Claudia Sheinbaum, resaltó la aprobación en el Senado en materia del plan B, mientras que a la vez lamentó que no avanzaran los cambios a la revocación de mandato que se incluyen en la propuesta.

“Se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que también ayer lo dije y antes de ayer, es la parte que a nosotros nos importaba más. Porque es el recurso público”, explicó Sheinbaum.

El día de ayer, miércoles 25 de marzo del 2026, el Senado aprobó la reforma constitucional que tiene el objetivo de reducir costos del sistema, fijar límites salariales a autoridades electorales y reconfigurar la integración de ayuntamientos. La votación que tuvo lugar en la Cámara de Diputados consiguió 87 votos a favor y 41 en contra.

“Que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguro de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los opositores”, añadió la mandataria.

De acuerdo al Gobierno de México, los recursos que actualmente son destinados a dichos beneficiarios, ahora van a ser redirigidos a salud, educación y programas de bienestar.

De igual manera, la reforma también contempla ajustes a nivel local, como por ejemplo poner límites a la integración de cabildos municipales y a los presupuestos de los congresos estatales. “Porque el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar la burocracia de manera artificial”

Por otro lado, la presidenta criticó que diputados de oposición, es decir Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, hayan rechazado la parte del plan B que buscaba flexibilizar la fecha en que podría realizarse la revocación de mandato presidencial.

Desde su perspectiva afirmó que los partidos se opusieron porque “tenían temor a que si la presidenta iba en la boleta, fueran a tener más votos algunos partidos que otros”. No obstante, aseguró que su gobierno continuará buscando cambios para reducir costos y fortalecer la democracia participativa.

Con información de EFE