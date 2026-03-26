Zarparon de México con ayuda para Cuba y no se sabe nada de ellos: dos veleros y nueve tripulantes

Desaparecen embarcaciones mexicanas Debido a la crisis humanitaria y energética que se vive en Cuba, dos embarcaciones salieron de Isla Mujeres para llevar ayuda y víveres a la Isla. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Marina informó la desaparición de dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que partieron el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, transportando ayuda humanitaria.

De acuerdo con la autoridad naval, hasta el momento no existe comunicación con las embarcaciones ni confirmación de su arribo. Las naves tenían previsto llegar entre el 24 y el 25 de marzo, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos de búsqueda y rescate.

Activan Plan Marina para búsqueda de embarcaciones mexicanas

Ante la falta de contacto dentro del plazo estimado, la Armada de México activó el Plan Marina en su fase de Búsqueda y Rescate (SAR), como parte de las acciones para localizar a las embarcaciones y salvaguardar a sus tripulantes.

Como parte del operativo, se alertó a mandos navales en la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, respectivamente. También se involucró a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) correspondientes.

La Semar detalló que las labores incluyen el despliegue de unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que realizan recorridos bajo patrones de búsqueda en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

Las operaciones consideran la trayectoria prevista de las embarcaciones, posibles cambios de rumbo, así como condiciones meteorológicas y corrientes marinas en la región. De forma paralela, se mantiene un monitoreo constante de la información disponible para ajustar las zonas de búsqueda.

La Secretaría de Marina estableció coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con instancias técnicas para el análisis de información marítima, con el objetivo de fortalecer la planeación de las operaciones.

A nivel internacional, existe comunicación con Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) y agencias de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes.

Llamado a la comunidad marítima para localizar embarcaciones mexicanas

La autoridad naval emitió avisos a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que operan en el Caribe y el Golfo de México, para reportar cualquier posible avistamiento o información relacionada con las embarcaciones.