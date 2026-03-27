Alerta diputada riesgos en las carreteras más caras del país; derrumbes en Puerto Escondido y Huatulco, Oaxaca

CDMX — La Barranca Larga-Ventanilla debe ser la vía segura que se prometió, porque es el tramo de carreteras más cara del país que conecta con Puerto Escondido y Huatulco, y sólo hay un carril para el tránsito vehicular, y donde persiste el riesgo de derrumbes. “Vayan a cerciorarse del riesgo de vida que corren los mexicanos por derrumbes”, dijo la diputada petista Margarita García García.

La legisladora oaxaqueña hizo esta denuncia en la Cámara de Diputados en víspera de las vacaciones de Semana Santa, y señaló que en la autopista Oaxaca-Puerto Escondido continúan los derrumbes que se registraron desde hace meses en el tramo de Barranca Larga a Ventanilla

“Están ahí los derrumbes, que ya tiene meses que ahí los abandonaron, y no hay ni una sola maquinaria que podamos decir que van a iniciar los trabajos y, la verdad, esto es inaceptable. Además, hay un gran tramo de baches donde vi cómo los coches que están bajos pegan y que están a vuelta de ruedas. No lo puedo permitir, no lo puedo tolerar, ahí se pagan las casetas más caras”, resaltó.

En conferencia de prensa, la petista dijo que esta situación es preocupante, debido a que la próxima semana se espera la llegada de visitantes en Huatulco y Puerto Escondido por las vacaciones de Semana Santa, y resulta que en algunos tramos hay un solo carril para transitar, por lo que solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina que atienda esta situación.

También hizo un llamado al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), Carlos Arceo Castañeda, a que acuda a este lugar a constatar los peligros que pueden correr los visitantes, habitantes y comerciantes que transiten por esta carretera y trabajen en solucionarlo.

“Vayan ahí a cerciorarse, vayan a quitar toda esa tierra de la carretera para que no sea un peligro para los ciudadanos y ciudadanas.

“Por eso quiero hacer esa exigencia, porque no podemos esperar hasta el próximo presupuesto anual y que ese sea un pretexto, porque para eso cobran las casetas, para eso sí están buenos”.

Por otra parte, la diputada del PT cuestionó que el Congreso de Oaxaca avalara la creación de la nueva Ley de Expropiación del Estado, impulsada por el gobernador de la entidad, Salomón Jara.

“Se aprobó la Ley de Expropiación en Oaxaca, quieren legalizar el robo de propiedades por el gobierno del estado, esto es preocupante, pueblo de Oaxaca, porque les dan poder a los municipios, ellos mismos, su consejero jurídico que está lleno de hambre, de dinero y de poder, igual que todos sus funcionarios, igual que Salomón Jara, hoy nuevamente le volvieron a dar un albazo al pueblo de Oaxaca”.