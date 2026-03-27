Caso Osmar “N”: ¿Cómo va el proceso del alumno que habría asesinado a dos maestras en Michoacán y cuál sería su sentencia?

Osmar N El alumno de 15 años recibió la medida cautelar de internamiento preventivo.

Un tiroteo en una preparatoria privada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán terminó con la muerte de dos maestras de la institución debido al ataque con arma de fuego. Osmar N, joven de 15 años de edad fue señalado como el presunto responsable de perpetrar los disparos y este viernes 27 de marzo se le imputó la medida cautelar de internamiento preventivo. Esto es lo que sigue en el caso.

Osmar N recibe internamiento preventivo

Luego de ser puesto a disposición de las autoridades estatales, el alumno fue acusado de cometer un doble feminicidio con un rifle de asalto de alto calibre en la preparatoria Antón Makárenko. El juez autorizó una nueva audiencia para que continúe su proceso el próximo lunes 30 de marzo a las 9:00 horas. Mientras tanto, será internado en la Unidad Especial para Adolescentes y Adultos Jóvenes.

Previo a los hechos, el adolescente utilizó sus redes sociales para mostrarse con el arma, así como publicar videos de propaganda incel, montajes de tiroteos en escuelas y de odio hacia a las feministas. La cuenta fue cerrada por Instagram minutos después de que se do a conocer la noticia.

Ante esta situación, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el dispositivo celular de Osmar N es una pieza importante en la investigación para determinar si esta ideología incel fue el principal motivo por las que habría perpetrado el ataque o si hubo influencia directa de otra persona para lo ocurrido.

Además, también mencionó que actualmente se analizan elementos adicionales encontrados en la casa del menor, como un medicamento que se encontraba tomando actualmente, aunque no se detalló de qué tipo sería

¿Cuál podría ser la sentencia de Osmar N?

El proceso judicial se rige por el sistema de justicia para adolescentes, el cual establece que las personas menores de 18 años no reciben “penas” como tal, sino medidas de sanción orientadas a la reinserción social. En este contexto, aun cuando el delito imputado, que en adultos podría alcanzar hasta 60 años de prisión, es de alta gravedad, la legislación mexicana fija límites específicos para menores de edad.

De acuerdo con especialista, por la edad del imputado (15 años), la sanción máxima que podría imponerse es de hasta cinco años de internamiento en un centro especializado, aunque en algunos casos similares se ha señalado que podría reducirse incluso a tres años, dependiendo de la resolución judicial y la tipificación final del delito.

Este marco legal ha generado un amplio debate público, ya que familiares de las víctimas han solicitado que el adolescente sea juzgado como adulto debido a la gravedad del crimen. Sin embargo, bajo la legislación vigente, dicha posibilidad es excepcional y depende de criterios específicos que aún no han sido confirmados por las autoridades en este caso. Mientras tanto, el proceso continúa en fase de investigación y audiencias iniciales, en las que se definirá si el menor es vinculado a proceso y bajo qué cargos formales enfrentará el juicio.