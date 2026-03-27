Con impugnaciones, proceso para elegir tres consejerías del INE; hoy vence plazo de registro de aspirantes y se despiden consejeros

CDMX — A unas horas de que concluya el plazo para el registro de quienes aspiren a ocupar una de las tres vacantes que dejarán en el Consejo General del INE los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, la convocatoria emitida por acuerdo de la Cámara de Diputados deberá resolverse primero en el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde existen diversos medios impugnación contra el proceso de selección.

Este jueves, la Sala Superior del TEPJF suspendió su sesión con el fin de atender los medios de impugnación presentados hasta ahora contra lal convocatoria.

“Con el con el fin de sustanciar y resolver con oportunidad los diversos medios de impugnación que se han estado presentando con relación a la convocatoria para la selección de las personas que ocuparán las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo plazo de registro es el comprendido del 23 al 27 de marzo de 2026”, informó el órgano jurisdiccional.

SE DESPIDEN DANIA RAVEL, CLAUDIA ZAVALA Y JAIME RIVERA

Tras la resolución de diversos acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, abrió un espacio antes del cierre de sesión para despedir a tres de los 11 integrantes de la ‘herradura de la democracia’, quienes concluyen su encargo el próximo 3 de abril luego de de nueve años.

JAIME RIVERA

El consejero electoral destacó en su mensaje de despedida que fue seleccionado (abril 5 de 2017) por un amplio consenso en la Cámara de Diputados. Jaime Rivera aseguró que se va convencido de que cumplió con su deber, pero fue puntual en señalar que, pese a haber vivido un periodo de trabajo muy enriquecedor y de retos, el INE ha sido sometido a presiones con el fin de minar sus atribuciones, aunque ha enfrentado enormes resposabilidades, no han sido perfectas y a ellas se deberá enfrentar en adelante.

Hizo un repaso por los escenarios que vivió en diversos procesos electorales, tres y concurrentes, como la elección dentro del Poder Judicial de la Federación, que tuvo reglas que deben seguir revisándose. “El INE ha cumplido bien”.

“En un órgano colegiado es natural que existan los disensos, y tendrían por qué causar rivalidades y nunca convertirse en ofensas personales. Reconozco a mis compañeros de hoy y de ayer. Agradezco a mi equipo de trabajo por su compromiso y lealtad. Hay otro asunto al que debo referirme. El procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado por el Órgano Interno de Control (OIC) en contra de algunos consejeros electorales por la aprobación del acuerdo, por el cual se suspendieron temporalmente algunas actividades de revocación de mandato. Ese procedimiento es ilegal. Ese acuerdo fue tomado por el Consejo General. El hoy OIC del INE tiene impedido de intervenir en los temas de naturaleza electoral”, dijo el consejero, y subrayó que el papel del OIC es de tema administrativo, y resaltó que “desempolvó” un caso cuya queja tiene siete años y ahora está congelado.

“Los consejeros electorales no pueden ni deben ser sancionados por sus decisiones que se toman de manera colegiada. Esas acciones pueden convertirse en una amenaza para la independencia de este instituto”, dijo.

CLAUDIA ZAVALA

“Siendo estudiante del CCH viví con profunda indignación, al lado de compañeras y compañeros, de amigos, de vecinos y de mil familia, la caída del sistema de 1988. El fraude electoral, el despojo de la voluntad ciudadana. El control del gobierno sobre las elecciones eran los agravios resonaban por todas partes. El descontento cundía”, dijo la consejera electoral.

Compartió que a partir de ese momento ella definió su causa, como la de millones de mexicano, ha sido, es y seguirá siendo la defensa de la democracia mexicana.

“Mi causa, como la de millones de personas ciudadanas mexicanas, es defender la democracia constitucional, una democracia sin trampas”, enfatizó.

Claudia Zavala resaltó que desde la primera (abril de 2017 sesión del Consejero General a la que arribó fue con su mayor compromiso. Sin embargo, con toda razón, dijo que no está en ella calificar su desempeño ni las decisiones que tomó, ni muchos menos especular sobre la calidad de esta responsabilidad como consejera electoral, pero es un deber que las personas servidores públicas se sometan al escrutinio.

Se despidió del lapso histórico en la vida pública de México que le tocó vivir, con una pandemia, con un terremoto, con el auge de redes sociales, la infodemia y las estrategias de la manipulación y desinformación. Con la reconfiguración del orden mundial, la crisis de la democracia liberal y una nueva e importante oleada de discusiones teóricas e ideológicas, en busca de los rumbos políticos.

“Nueve años en los que el debate fuerte, frontal, polarizado y no exento de excesos, alcanzó a buena parte de la sociedad”, dijo la consejera.

Claudia Zavala resaltó que fue afortunada en participar en diversos procesos electorales.

Y su discurso coincidió con Jaime Rivera: “Nueve años que fueron de constantes presiones y descalificaciones contra el INE, que cumple con su responsabilidad de Estado. Yo llegué al INE a hacer equipo, y espero haberlo hecho razonablemente bien”. Y por último lamento que por una posición meramente política tenga abierto un procedimiento administrativo.

“Lamento tan sólo, por una cuestión evidentemente política, siga abierto un procedimiento administrativo, a todas luces infundado, arbitrario y con visos de venganza. Que busca sancionarnos a mí y a otros colegas por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones, pero que no gustaron a alguna persona o grupo en el poder. Como vemos, las pulsiones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos”, cerró Claudia Zavala, con sonoros aplausos.

DANIA RAVEL

Dania Ravel, a quien el consejero yucateco Uuc-kib Espadas le deseó una “libertad e independencia política”, expresó que después de nueve años en el INE deja la silla a la que llegó el 5 de abril de 2017 tras una larga y constante lucha del feminismo mexicano, que hoy se centra en el principio de la paridad de género.

“Con esa convicción en mente asumí el cargo. Con un enorme compromiso que a lo largo de estos nueve años he tratado de cumplir. Sumarme y continuar la lucha en favor de las mujeres que vienen detrás nuestro. Con la finalidad de que tengan un país en el que puedan ejercer libremente sus derechos político-electorales. Libres de violencia, protegidas contra cualquier acto de discriminación y en el que encuentren los mecanismos legales que les permitan defenderse de hechos que consideran que vulneran sus derechos”, dijo Dania Ravel.

Resaltó las tareas que como consejeros tienen para contribuir a que México sea un país más democrático, lo que sólo puede darse si se escucha a la ciudadanía, como aquel que solicitó que su credencial incluyera el lenguaje braille.

La consejera electoral no pudo dejar de mencionar las consecuencias por la decisión de consejeros que determinaron, por cuestiones de presupuesto público, posponer algunas actividades en el ejercicio de revocación de mandato.

Recalcó que en este paso por el INE vivió la complicada organización del proceso electoral dentro del Poder Judicial federal, que se pudo llevar a cabo incluso con una ley secundaria que se diseñaba al mismo tiempo de la logística de esos comicios.

Sin embargo, reconoció muchos avances para procurar que México sea un país democrático.

“Hoy vivimos un ciclo más de la regularidad democrática. Un barco no puede llegar a buen puerto si no tiene quien lo dirija correctamente. Y reitero que la fuerza del INE está en la autonomía y las convicciones de quienes lo integran. Le tocan mayores exigencias con menos recursos”.

Dania Ravel Cuevas agradeció a su esposo todo el apoyo, un reconocimiento que, sin duda, debe resaltarse en tiempos de violencia de género.