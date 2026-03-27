CURP biométrica en México: ¿la piden en el SAT para hacer la declaración anual? (Imagen generada con IA)

En medio de dudas y desinformación en redes sociales, muchos contribuyentes en México se preguntan si la CURP biométrica será un requisito obligatorio para presentar la Declaración Anual 2026.

La inquietud surge en plena temporada fiscal, cuando miles de personas se preparan para cumplir con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).





¿Es obligatoria la CURP biométrica para declarar en 2026?

De acuerdo con la información oficial, la CURP biométrica no es necesaria para presentar la Declaración Anual 2026. El SAT no ha emitido ninguna disposición oficial que obligue a los contribuyentes a contar con este documento para cumplir con sus responsabilidades fiscales.

Esto significa que, pese a su implementación progresiva en algunos trámites, la CURP biométrica no forma parte de los requisitos fiscales actuales. Por lo tanto, quienes aún no la tengan pueden realizar su declaración sin inconvenientes.





¿Qué pide el SAT para hacer la declaración anual?

Para presentar la declaración anual, el SAT mantiene los requisitos habituales que han estado vigentes en años anteriores. Entre ellos destacan:

RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

Contraseña del SAT

e.firma (en algunos casos)

Información fiscal como ingresos, deducciones y facturas

La CURP tradicional sigue estando vinculada al RFC, por lo que el sistema del SAT puede identificar a los contribuyentes sin necesidad de recurrir a datos biométricos adicionales.





CURP biométrica: ¿para qué sirve?

La CURP biométrica forma parte de un proceso de modernización de la identidad en México, que busca integrar datos como huellas dactilares, reconocimiento facial y otros elementos de seguridad.

Aunque este documento podría tener aplicaciones en distintos trámites en el futuro, por ahora no es un requisito indispensable en el ámbito fiscal. Su uso se ha enfocado principalmente en fortalecer la identificación oficial, pero no sustituye los mecanismos actuales del SAT.