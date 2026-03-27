En México, 300 mil trabajadores de ciencia y tecnología, con sueldo por debajo del salario mínimo

CDMX — Líderes sindicales de los sectores de educación, ciencia, tecnología y cultura del país denunciaron que alrededor de 300 mil trabajadores perciben salarios por debajo del mínimo, incluso resaltaron que hay maestros mayores de 60 años de edad que son obligados a cumplir guardias nocturnas en municipios donde las condiciones climáticas arriesgan la salud de esos profesores.

Al concluir el foro “México como potencia científico-tecnológica”, organizado por la bancada del PT en la Cámara de Diputados, el legislador Jorge Armando ‘Fugio’ Ortiz Rodríguez refrendó el compromiso de su partido con el fortalecimiento y desarrollo científico, tecnológico y educativo de México.

El diputado reconoció que, aunque hubo un incremento presupuestal a la ciencia, por determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum, los recursos no se ejercen de manera transparente para garantizar los derechos laborales de los profesores investigadores, y resultado de anomalía es la huelga en la Universidad de Chapingo, porque lo que busca, aseveró, es que dar a conocer la función social, del gran patrimonio de México que significan los trabajadores al servicio de la ciencia y tecnología.

En el foro, ‘Fugio’ Ortiz Rodríguez destacó que el rubro de la ciencia fue de los que más incremento tuvo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en noviembre pasado, y se reasignaron recursos, se quitaron “partidas a privilegios” y se pensó en la ciencia. Sin embargo, dijo, hoy es necesario que esos recursos se dirijan a investigaciones, proyectos y al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de este sector.

“El primer paso está dado. Hubo un incremento presupuestal a la ciencia, por determinación de la Presidenta, y que apoyó el bloque de la Cuarta Transformación, incluido el PT. Hay que trabajar para que esos recursos se ejerzan correctamente y es importante que exista un proyecto de hacia dónde avanzar”.

El diputado hizo un llamado a autoridades a dar solución inmediata a la huelga que estalló hace algunos días en la Universidad Autónoma de Chapingo, así como dar respuesta a diversas demandas laborales y presupuestales de instituciones educativas, científicas y culturales.

Junto a dirigentes sindicales, Jorge Armando Ortiz reiteró su respaldo a la huelga en demanda de que se mejore el salario de estos trabajadores, pero no es conformarse con el mínimo, puntualizó.

En tanto, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Chapingo (STUACh), expusieron que la precarización laboral no alcanza ni para un café.

“El ser académico o investigadores se está volviendo un trabajo muy precario, pero hicieron un pacto muy tramposo con la UNAM, porque ahí, a marzo, ya alcanzaron 7.5 por ciento de incremento salarial (aumentos acumulados). Y la oferta de 4 por ciento en la Universidad de Chapingo que dicen, en el STUNAM, es el tope salarial. Y como burla nos ofrecen un bono de tres mil 750 pesos”

El pasado 20 de marzo, en protesta por el ofrecimiento de un incremento salarial del 4.0 por ciento, los trabajadores de esa institución se fueron a huelga al considerar insuficiente la oferta y que calificaron de “irrisoria”.

Los representantes del STUACh enfatizaron que hoy los profesores investigadores suman una pérdida sostenida del poder adquisitivo en la última década.

También denunciaron presuntas irregularidades en el proceso laboral, y expusieron que la jueza qye lleva su caso actúa sin imparcialidad.

“Tenemos serias dudas de la imparcialidad, obligaron a profesores, muchos mayores de 60 años, a hacer guardias nocturnas en condiciones de riesgo. La jueza obligó a estos trabajadores a resguardar instalaciones”.

Pese a que es pública esta situación, los trabajadores en huelga se están viendo obligados a levantar el paro, pese a no estar conformes. “Probablemente tengamos que ceder… porque la salud de los académicos está primero”.

Destacaron que hay posibles inconsistencias en el manejo de recursos. “La Auditoría Superior detectó 954 millones de ingresos propios que no se sabe dónde están”, además de 54 millones de recursos federales sin comprobar.

Instituto del Agua también va a huelga en junio

Jorge Humberto Salgado Rabadán, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, sostuvo que el tope salarial es injusto.

“El 4.0 por ciento está muy por abajo de la inflación y va en detrimento de los trabajadores del conocimiento”.

A estos sindicatos se sumaron las denuncias de los representantes del Sindicato de Trabajadores del IEMS, quienes advirtieron sobre un posible estallamiento de huelga el próximo 5 de junio en la Ciudad de México, al exigir mejores condiciones laborales y mayor presupuesto educativo.

Otros líderes sindicales coincidieron en la necesidad de replantear el modelo de financiamiento a la educación, la investigación y la cultura en el país, ya que la falta de recursos impacta directamente en la calidad educativa y en el desarrollo científico.

Además, técnicos de Petróleos Mexicanos expresaron su solidaridad.

“No están solos; exigimos solución inmediata a sus conflictos”

El descontento laboral existe también en entre los trabajadores de la Industria Nuclear, del Monte de Piedad, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Media Superior a Distancia, técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos, del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México y del Sindicato Auténtico Independiente de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla.