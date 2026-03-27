“Han pasado por una auténtica pesadilla y los acusaron de terrorismo”: David Faitelson explica el encarcelamiento de Julio Ibáñez

David Faitelson Faitelson habla sobre la detención de Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García en Sudáfrica; señaló que sus colegas han pasado por una pesadilla al ser acusados de “terrorismo”.

El periodista deportivo, David Faitelson realizó un comunicado público respecto a la detención del reportero mexicano Julio Ibáñez, y su camarógrafo, Danny García, mientras realizaban una cobertura en Sudáfrica sobre la selección de futbol que será rival de México en la inauguración del Mundial FIFA 2026.

La noticia del encarcelamiento se dio a conocer el 25 de marzo de esta semana por el columnista Carlos Ponce en el Diario Récord, donde informó que el reportero fue detenido en su habitación de hotel mientras realizaba una transmisión en vivo.

Faitelson, uno de los periodistas deportivos más reconocidos en el país, se pronunció públicamente contra la detención de sus colegas a través de sus redes sociales, publicando la noche de ayer un video donde explica mayores detalles acerca del caso.

¿Televisa “no se dio cuenta” de la detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Una de las señalaciones públicas que se realizaron contra la cadena de televisión especializada en deportes, TUDN, fue que tuvieron una reacción tardía a la situación de Ibáñez y García en el terreno sudafricano.

Ante estos cuestionamientos, Faitelson aseguró que han estado al pendiente de la situación y se mantienen presionando a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para que resuelvan el caso lo más pronto posible.

“Nosotros teníamos una táctica de acuerdo a lo que nos pidió la familia y la empresa de no decir nada hasta no saber cómo estaba la situación”, explicó a través de un comunicado en video difundido en su cuenta oficial de redes sociales.

“Una pesadilla auténtica”: David Faitelson explica la detención de sus colegas en Sudáfrica

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer y el relato de Faitelson en su comunicado público, el periodista Julio Ibáñez —mayormente conocido como ‘Profe’— realizaba una transmisión en vivo en la habitación del hotel a través de su cuenta de TikTok, cuando fue interrumpido por hombres armados que irrumpieron en el cuarto.

“Primero había un tema migratorio que se resolvió, porque además fue culpa de las autoridades de ese país. Y segundo, después de arrestarlos o irrumpir en la habitación del hotel donde estaban trabajando, los acusaron de terrorismo, hágame usted el favor, terrorismo”, narró el periodista deportivo.

🚨Importante: Sobre la detención de dos compañeros en Sudáfrica pic.twitter.com/zhB1WfgTAX — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 27, 2026

Según los detalles dados a conocer hasta el momento, el reportero y camarógrafo mexicanos aparentemente elevaron un dron para hacer tomas, herramienta tecnológica que usualmente utilizan los periodistas para hacer notas de color, señaló David Faitelson.

“Cerca de donde elevaron el dron había un colegio de la comunidad judía, entonces enseguida pensaron que se trataba de un acto terrorista”, informó, asegurando que a partir de ese momento, Julio Ibáñez y Danny García han pasado por una “pesadilla auténtica” debido a la falta de investigación por parte de las autoridades sudafricanas.

Faitelson estalla contra Sudáfrica: “¿Qué tienen en la cabeza?"

El periodista deportivo dio a conocer su indignación por el caso de Julio Ibáñez y Danny García en Sudáfrica. A pesar de señalar que las autoridades sudafricanas tenían todo el derecho de tomar previsiones ante un posible acto terrorista, resaltó que no investigaron después de encarcelar a sus colegas mexicanos.

“¿No investigaron acaso quiénes son? Están siendo enviados por una empresa como Televisa, el conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo", declaró, apuntando que la autoridad de Sudáfrica pudo contactarse con la cancillería mexicana y preguntar sobre las dos personas detenidas, ya que ambos son conocidos en el medio.

“Con todo respeto, yo no sé qué tienen en la cabeza los sudafricanos. ¿Acusar de terrorismo a dos periodistas deportivos? Es ridículo, es absurdo", Faitelson no descartó la posibilidad de que el caso fuera un tema de corrupción por parte de la policía sudafricana, quienes no realizaron la investigación correspondiente.

A la vez, aseguró que la situación de Julio Ibáñez y Danny García debería “haber escalado ya a los niveles de una situación diplomático entre ambos países” al tratarse de dos periodistas mexicanos acusados de terrorismo.