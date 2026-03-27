México acumula 130,178 desaparecidos de 2006 a la fecha; del 67% hay inconsistencias, falta de datos o actividad posterior

Desaparecidos en México El Gobierno reportó que hay más de 130 mil personas desaparecidas en el territorio nacional de 2006 a la fecha. (Cuartoscuro)

El Gobierno federal informó que en México hay 130 mil 178 personas desaparecidas entre 2006 y 2026, de las cuales 67 por ciento presenta inconsistencias, ya sea por falta de datos o por registrar actividad posterior a su desaparición.

Mientras tanto, existen 43 mil 128 personas que continúan como desapariciones activas y son prioritarias para las autoridades mexicanas.

Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Así ha sido el registro de personas desaparecidas desde 1952: abarca la Guerra Sucia

De acuerdo con el informe, el registro histórico, que incluye casos desde 1952, acumula 394 mil 645 personas reportadas.

De este total, 262 mil 111 han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento, mientras que 132 mil 534 personas (34 por ciento) permanecen desaparecidas o no localizadas.

Entre quienes han sido encontrados, 240 mil 211 personas (92 por ciento) fueron localizadas con vida, mientras que 21 mil 900 (8 por ciento) fueron halladas sin vida.

Además, se reporta que 96 por ciento de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, frente a 11 mil 394 casos en los que sí hubo delito asociado.

En el desglose histórico, 2 mil 356 casos corresponden al periodo de 1952 a 2005, etapa vinculada principalmente a la represión política conocida como la “guerra sucia”.

Desapariciones en México Acción global por Ayotzinapa en el antimonumento +43 sobre Paseo de la Reforma (Galo Cañas Rodríguez)

Desapariciones por narcotráfico en México

En contraste, 130 mil 178 desapariciones se concentran entre 2006 y 2026, en el contexto de la violencia asociada al crimen organizado.

Sobre este último periodo, el análisis oficial divide los casos en tres grandes grupos.

El primero está conformado por 46 mil 742 registros (36 por ciento) que no cuentan con datos suficientes, como nombre completo, fecha, lugar o contexto de la desaparición, lo que dificulta o imposibilita su búsqueda.

El segundo grupo incluye 40 mil 308 casos (31 por ciento) con información suficiente, pero en los que se ha detectado actividad posterior a la desaparición, como registros en el SAT, movimientos en el INE o incluso matrimonios, lo que sugiere que las personas pudieron haber cambiado de condición sin actualizar su estatus.

El tercer grupo, considerado el más crítico, está integrado por 43 mil 128 personas (33 por ciento), cuyos expedientes están completos y no presentan ninguna actividad posterior, por lo que continúan como desapariciones activas y prioritarias para las autoridades.

Es decir, un total de 87 mil 50 personas, el 67 por ciento del total de 130 mil 178 desaparecidas, resultado de la sumatoria de los primeros dos grupos, son personas desaparecidos de los cuales no hay la suficiente información, hay inconsistencias o actividad posterior.

En tanto, hay 43 mil 128 personas que continúan como desapariciones activas y prioritarias.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, explicó que el fenómeno de desapariciones en México responde a dos grandes etapas: la represión estatal del siglo XX y la violencia derivada de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en tanto, destacó que existe coordinación entre autoridades federales y estatales para atender estos casos, y subrayó que 278 personas han sido detenidas por el delito de desaparición, reiterando que el objetivo central es fortalecer las instituciones y encontrar a todas las personas desaparecidas.

“Lo que queremos es encontrar a todos los desaparecidos”, enfatizó la mandataria.