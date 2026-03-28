Altagracia Gómez corta listón de nueva planta de refresquera; “hay inversión con innovación tecnología y talento mexicano”

“En México se invierte con tecnología, talento y valor agregado”, dijo Altagracia Gómez, empresaria y coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno de México, luego de cortar el listón inaugural de la planta de la refresquera Pepsico, en Celaya, Guanajuato.

“Queremos un país que crezca con innovación, con inclusión y con sustentabilidad, y hoy vemos que PepsiCo lo está haciendo realidad desde Celaya, apostando por tecnología, talento y consumo local”, mencionó Gómez Sierra.

La gobernadora panista Libia Denisse García secundó que esta planta es de las más innovadoras, más sustentables, más inclusivas y más responsables de México y del mundo.

“En Guanajuato nos sentimos profundamente orgullosos porque refrendan la confianza en Celaya y en nuestro estado”, dijo la mandataria estatal ante lo que destacó como un proyecto estratégico que consolida a Guanajuato como un polo de desarrollo industrial.

Explicó que la planta, que forma parte de un plan de inversión de 2 mil millones de dólares de PepsiCo en México, representa una inversión de 467 millones de dólares y es la primera que la compañía construye desde cero en más de 20 años en el país.

La gobernadora subrayó que esta entidad del bajío concentra 24% de esta inversión nacional, reflejo de las condiciones favorables para el crecimiento económico: “Esto se traduce en empleos bien remunerados, en desarrollo para nuestras comunidades y en familias que pueden salir adelante”.

“Celebro que se apueste por la inclusión: mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad forman parte de esta gran fuerza laboral que impulsa el desarrollo”.

Luego, José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, enfatizó el papel del talento humano en el éxito de las empresas.

“Las empresas no son edificios, son las personas. Y hoy vemos cómo el talento mexicano da vida a productos con calidad y calidez que nos hacen sentir orgullosos”.

Athina Kanioura, presidenta y ceo de PepsiCo Latinoamérica, señaló que esta planta marca una nueva etapa para la compañía en la región. A su vez, destacó que México es pieza clave en la estrategia global de la empresa.

“El talento mexicano es una de nuestras mayores fortalezas y una ventaja competitiva para toda América Latina”, destacó la CEO de PepsiCo en Latinoamerica.

La secretaria de Economía de Guanajuato, Cristina Villaseñor, destacó que este anuncio forma parte de una tendencia positiva que confirma que Guanajuato avanza con rumbo. Informó que, en lo que va de la presente administración, se ha alcanzado el 46.5% de la meta de este sexenio, con 49 proyectos que representan una inversión de 3 mil 725.98 millones de dólares y más de 11 mil 600 empleos comprometidos.

De acuerdo con la administración estatal, la nueva planta generará 210 empleos directos y más de 800 indirectos, con proyección de crecimiento en los próximos años. Está equipada con tecnología de punta en automatización, robótica e inteligencia artificial, y cuenta con procesos diseñados para reducir su huella hídrica y energética.