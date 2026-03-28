Continúa el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, Guerrero con acciones para su bienestar y desarrollo

Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo

Autoridades Comunitarias, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, encabezaron la quinta Asamblea Regional en seguimiento del Plan de Justicia y Desarrollo del Pueblo Amuzgo, en el marzo del Programa General Lázaro Cárdenas del Río.

Las dependencias hicieron un balance del Plan en la que se resaltaron diversos logros; en materia de infraestructura, se anunció la construcción de 25 caminos artesanales, con una inversión de 322 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

Lo anterior en beneficio de 26 comunidades indígenas de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, en Guerrero, así como de San Pedro Amuzgos, Santa María Ipalapa y Santa María Zacatepec, en Oaxaca, quienes, en su carácter de sujetos de derecho público, ejercerán de manera directa los recursos públicos y ejecutarán las obras camineras sin intermediarios.

Esto se suma al mantenimiento y modernización de carreteras de la región. En materia hídrica, se encuentran en fase de validación dos nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, además de otros, en proceso de desarrollo y asesoría, para el ejercicio 2027. Se avanzó también en otros renglones de infraestructura básica, como vivienda y electrificación.

Se registraron también avances en el fortalecimiento de los servicios de salud, con la inversión de 15 mdp en la rehabilitación del Hospital de Ometepec, la apertura del quirófano de Xochistlahuaca y la ampliación del CESSA de Tlacoachistlahuaca para cubrir un horario de 24 horas al día, los siete días de la semana, además de la cobertura de insumos en toda la región por medio de rutas.

En el ámbito cultural, se impulsaron acciones para la preservación de la lengua y el patrimonio del pueblo amuzgo y se anunció una nueva inversión en casas de cultura y bibliotecas de la región, para 2026. Además, se trabaja en la capacitación de artesanas amuzgas sobre comercialización, costeo y materias primas.

En materia educativa, se avanzó en el fortalecimiento de la educación indígena intercultural con la operación de Casas y Comedores Escolares, así como la atención a planteles educativos en la región. Asimismo, se informó la creación de 15 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI), con una inversión de 4.27 millones de pesos, como espacios para la enseñanza y aprendizaje de la lengua ñomndaa.

En el ámbito económico, se impulsaron acciones para fortalecer las actividades productivas, el trabajo artesanal, por medio de capacitaciones, y la agricultura comunitaria, lo que incluye procesos de capacitación, acompañamiento técnico y el reconocimiento de saberes locales, con especial participación de mujeres y jóvenes.