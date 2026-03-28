SEP destaca que el Plan Michoacán ya suma 9 mil 500 mdp en inversión educativa

Plan Michoacán

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la inauguración de la reconversión la Telesecundaria “José María Morelos” al Bachillerato Nacional de Tejería, en Uruapan, donde refrendó el compromiso del Gobierno Federal de garantizar el derecho a la educación para los jóvenes del estado. Acompañado del gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SEP destacó la aplicación de 9 mil 500 millones de pesos en inversión educativa en la entidad.

Asimismo, indicó que se crearán más de 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior en el país, mientras que el Plan Michoacán contempla 30 mil nuevos lugares, con 10 bachilleratos tecnológicos, 60 ampliaciones y 20 reconversiones para asegurar que ningún estudiante se quede sin acceso a la preparatoria.

En el patio escolar del plantel y ante más de 500 asistentes entre docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades educativas, informó que en la entidad se despliega un sistema integral de becas que beneficia a más de 790 mil estudiantes, con una inversión cercana a 6 mil millones de pesos.

Estos apoyos incluyen 122 mil becas Rita Cetina en secundaria;466 mil apoyos para útiles y uniformes en primaria; 130 mil becas Benito Juárez en Media Superior; 17 mil beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro, y 54 mil de la nueva beca Gertrudis Bocanegra en Educación Superior.

Además, Delgado Carrillo precisó que el Plan Michoacán suma casi 9 mil 500 millones de pesos en inversión educativa y proyecta además 50 mil nuevos espacios en educación superior, junto con la apertura de tres planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Puntualizó que la estrategia educativa también busca construir paz, fortalecer habilidades socioemocionales y erradicar la violencia, ya que mantener a los jóvenes en la escuela es base para un mejor futuro y una sociedad más justa.

Finalmente, apuntó que esta reconversión permitirá que estudiantes de Tejería continúen su formación sin alejarse de sus comunidades, al operar la telesecundaria por la mañana y el bachillerato por la tarde, lo que optimiza la infraestructura educativa existente y fortalece la cercanía entre escuela y familias, garantizando trayectorias educativas completas sin barreras de distancia o acceso.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la apertura del nuevo bachillerato en la comunidad de Tejería es un paso clave para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes; manifestó que esta reconversión permite que estudiantes continúen su formación sin salir de su localidad y fortalece el acceso a la Educación Media Superior.

Igualmente, comentó que ya opera la primera generación del bachillerato nacional con 20 alumnos, quienes representan el inicio de esta nueva etapa educativa.

La obra entregada en la localidad de Tejerías de Santa Catarina consistió en la “Rehabilitación General del Plantel y Proyecto Estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón”. Con financiamiento del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025 y en beneficio de 229 alumnos, la intervención incluyó la construcción de módulo de sanitarios), pórtico de acceso, laboratorios y dos aulas adicionales.