Consejo Técnico del IMSS aprueba donación de terreno para nuevo hospital en Quintana Roo

Consejo técnico del IMSS El nuevo Hospital General de Zona contempla una inversión de más de 2 mil 784 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y servicios médicos. Aumentará en 65 camas la capacidad hospitalaria y mejorar la atención de más de 52 mil derechohabientes

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la donación de un terreno en Quintana Roo, en donde con una inversión superior a los 2,700 millones de pesos se construirá un hospital para fortalecer la atención médica.

El instituto precisó que el terreno de 40 mil metros cuadrados, donado por el ayuntamiento de Cozumel, en Quintana Roo, permitirá construir un nuevo Hospital General de Zona (HGZ) de 90 camas, que permitirá ampliar la infraestructura médica y beneficiar a más de 52 mil derechohabientes en la entidad.

El director de Administración, Borsalino González Andrade, explicó que la inversión de 2,784 millones, destinada a servicios, obra civil y equipamiento, para ampliar la capacidad resolutiva del Instituto y responder a las necesidades de atención médica de la derechohabiencia.

Enfatizó que la nueva infraestructura fortalecerá los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta externa de especialidades, atención gineco obstétrica y neonatal, así como los auxiliares de diagnóstico y servicios de apoyo clínico.

Además, reducirá las referencias y traslados de pacientes, mejorará la continuidad entre el Primero y Segundo Nivel de atención al brindar servicios médicos con mayor oportunidad, seguridad y calidad.

En sesión ordinaria del Órgano de Gobierno, encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, se autorizó formalizar el contrato de donación para avanzar en los procesos correspondientes a la construcción de la nueva unidad médica.

Con ello, se pasará de 25 a 90 camas censables en Cozumel, lo que elevará la disponibilidad hospitalaria de 0.47 a 1.71 camas por cada 1,000 derechohabientes, considerando la población de 2026.

El director de Administración del IMSS informó que como parte del proyecto, el servicio de Medicina Familiar continuará operando en las instalaciones actuales, que cuentan con ocho consultorios en turnos matutino y vespertino, de esta manera, se ampliará el servicio y la capacidad de respuesta médica en el municipio.