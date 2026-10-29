SRE reporta 7 mexicanos heridos en choque de trenes en españa, hay uno desaparecido

Accidente ferroviario en España (EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el miércoles que siete connacionales recibieron el alta médico luego de resultar heridos en el choque de trenes en Urda, Toledo, al sur de España.

“A la fecha, la Embajada ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta” manifestó la SRE en un comunicado.

Asimismo, precisó que da seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. “Personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular realizó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia” destacó.

La Cancillería indicó que la Emabajada mexicana en España continuará en coordinación con las autoridades españolas y en comunicación con las familias para brindar la asistencia consular que se requiera.

“Las personas mexicanas que necesiten apoyo pueden comunicarse al teléfono de emergencias consulares de la Embajada de México en España, disponible las 24 horas: +34 660 862 625″ agregó.

La Secretaría de Relaciones Exteiores reiteró su compromiso con la protección de las personas mexicanas en el extranjero.