CFE mantiene solidez financiera y reduce gastos por intereses durante 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un desempeño operativo y financiero favorable al cierre del tercer trimestre de 2026, con una mayor comercialización de energía eléctrica, una reducción en algunos de sus costos y un fortalecimiento de sus indicadores de liquidez y solvencia.

De acuerdo con los resultados correspondientes al periodo, la empresa pública alcanzó un margen EBITDA de 31.7 por ciento, equivalente a 164 mil 128 millones de pesos. Este indicador permite conocer la capacidad de una empresa para generar recursos a partir de sus operaciones, antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

La CFE destacó que mantuvo un margen superior al 30 por ciento por sexto trimestre consecutivo, lo que refleja la continuidad de sus resultados operativos. Además, su utilidad de operación llegó a 90 mil 511 millones de pesos, con un margen de 17.5 por ciento.

Otro de los resultados destacados fue el incremento de 3.4 por ciento en el volumen de energía comercializada. Al mismo tiempo, la empresa logró reducir 6.3 por ciento los principales costos relacionados con energéticos y combustibles, como parte de las medidas para utilizar sus recursos de manera más eficiente.

En cuanto a sus gastos, la CFE registró un aumento de 1.3 por ciento en los costos totales. Este comportamiento se relacionó principalmente con la actualización de las obligaciones laborales, así como con mayores remuneraciones y prestaciones para sus trabajadores.

Sin embargo, la empresa también reportó una disminución de 1.2 por ciento en mantenimiento, materiales y servicios generales, además de una reducción de 15.9 por ciento en impuestos y derechos.

En materia financiera, la compañía logró reducir 6.8 por ciento sus gastos por intereses en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, los otros gastos financieros netos disminuyeron 27.5 por ciento, resultados que la CFE atribuyó al manejo de sus obligaciones financieras.

La utilidad neta acumulada al tercer trimestre fue de 24 mil 313 millones de pesos. La empresa explicó que la diferencia respecto al año anterior se debió principalmente a una menor utilidad cambiaria relacionada con la valoración de obligaciones en moneda extranjera. Precisó que este efecto es contable y no representa una salida equivalente de dinero.

Respecto a su disponibilidad de recursos, al 30 de septiembre de 2026, el efectivo y sus equivalentes alcanzaron 190 mil 229 millones de pesos, un incremento de 30 por ciento frente al cierre de 2025.

Por su parte, el activo circulante, que incluye recursos y bienes que pueden convertirse en efectivo en el corto plazo, aumentó 21.6 por ciento, hasta ubicarse en 315 mil 191 millones de pesos.

La deuda de corto plazo también presentó una disminución de 4.3 por ciento, al pasar de 82 mil 809 millones de pesos al cierre de 2025 a 79 mil 288 millones de pesos en septiembre de 2026. Además, el indicador de apalancamiento financiero bajó de 58.6 por ciento en septiembre de 2025 a 52.2 por ciento en el mismo mes de 2026, una reducción de 6.4 puntos porcentuales.

Con estos resultados, la CFE señaló que cuenta con mejores condiciones para cumplir sus obligaciones financieras y mantener las inversiones contempladas en su Programa de Desarrollo 2026-2030.

La empresa también indicó que estos recursos contribuirán a sostener el suministro confiable de electricidad en el país, como parte de sus objetivos de seguridad y justicia energética.