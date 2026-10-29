Diputados rinden homenaje con minuto de silencio y aplausos a Cuauhtémoc Cárdenas; alistan sesión solemne en su honor

Ricardo Monreal informó que se realizará una sesión solemne en honor a Cuauhtémoc Cárdenas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que propondrá a los grupos parlamentarios realizar una sesión solemne el próximo 4 de noviembre para rendir homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció por su contribución a la apertura democrática y a la vida política de México.

El coordinador de Morena informó que buscará el respaldo de las distintas bancadas para organizar el acto en memoria del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y adelantó que hablará con sus familiares para invitarlos a la ceremonia.

“Mexicanos como él nacen muy pocos”, expresó Monreal, quien calificó a Cárdenas como un hombre de principios y firmeza que dedicó su vida a la lucha política y social del país.

Reconocen con aplausos y un minuto de silencio

Como parte de los actos de reconocimiento, el legislador solicitó guardar un minuto de silencio y dedicar un minuto de aplausos en memoria de Cárdenas antes de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ante la Comisión de Educación.

Monreal destacó el papel del ingeniero en el proceso de apertura democrática y recordó la movilización política que encabezó en 1988, cuando compitió por la Presidencia de la República y cuestionó los resultados electorales de ese año.

“No podemos olvidar esta fecha y no podemos tampoco soslayar el enorme aporte que hizo él al país, a la democracia, a la justicia, a la lucha social, política y a la movilización impresionante que provocó en 1988”, señaló.

El presidente de la Jucopo sostuvo que el legado de Cárdenas permanecerá en la vida pública del país y expresó su confianza en que la apertura democrática continuará. En ese contexto, hizo referencia a las elecciones de 2027, al afirmar que espera que se desarrollen de manera limpia y transparente.

El también coordinador de Morena recordó su relación personal y política con Cárdenas, a quien conoció durante su acercamiento con la izquierda, después de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Monreal relató que, cuando aceptó una candidatura de izquierda en Zacatecas, Cárdenas lo acompañó durante algunos recorridos de campaña, en una etapa en la que era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Para mí, era un hombre admirado. Yo lo conocí, conversé, platiqué y cuando en 1997 yo renuncié al PRI y acepté la candidatura de la izquierda, él era jefe de Gobierno en 1998, y en sábados me acompañaba a Zacatecas en la campaña política”, recordó.

El legislador concluyó su mensaje con un reconocimiento a la trayectoria del ingeniero y aseguró que quienes convivieron con él y conocieron sus ideas extrañarán su presencia.