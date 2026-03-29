Agricultura inicia entrega de Fertilizantes para el Bienestar a productores de Michoacán

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, inició la entrega gratuita de Fertilizantes para el Bienestar, que en Michoacán contará con una inversión de 565 millones de pesos para atender a los 113 municipios durante el año.

Desde Maravatío, reiteró que por iniciativa del Gobierno Federal y decisión del Poder Legislativo, ahora este programa es un derecho constitucional para loa agricultores, quienes tienen acceso al fertilizante de manera gratuita.

“Frente a las turbulencias en el mercado mundial de fertilizantes, para nuestras y nuestros productores el costo es y seguirá siendo cero”, destacó Berdegué Sacristán.

Asimismo, precisó que en la entidad, el programa beneficiará a 74 mil 180 productoras y productores de pequeña y mediana escala, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la producción del campo, reduce la dependencia de las importaciones de granos básicos y asegura “un mayor bienestar a la familias campesinas”.

El titular de Agricultura resaltó la participación de las mujeres en este programa prioritario para el Gobierno de México, toda vez que los insumos llegarán a 26 mil 581 productoras, y de esta manera se cierra la brecha de género que por décadas las mantuvo a la sombra de la propiedad y la producción.

Las y los productores recibirán 40 mil 270 toneladas de fertilizantes de manera gratuita, lo que les permitirá cubrir una superficie de 134 mil 328 hectáreas de cultivos como ajonjolí, arroz, avena, cacahuate, café, calabaza (semilla), caña de azúcar, cártamo, cebada, chía, frijol, garbanzo, girasol, haba, lenteja, maíz, milpa, sorgo y trigo.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, enfatizó sobre la importancia agrícola de mayor agregado del estado (uno de cada tres dólares de exportación provienen de esta entidad), por lo que la entrega gratuita de fertilizantes abona al campo, con apoyo de la planta de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Lázaro Cárdenas.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, manifestó que el padrón de beneficiarios ha ido aumentando con el apoyo de la jefa del Ejecutivo federal, quien ha fortalecido al campo con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.