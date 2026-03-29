Alerta en Monte de Piedad: detectan fraudes durante la huelga que podrían afectar a miles de usuarios

Monte de Piedad alerta a sus clientes de posibles fraudes: conocer cómo prevenirlos Foto: Gemini

En medio de un clima de incertidumbre, donde la huelga en el Monte de Piedad aún no se resuelve y mantiene en suspenso a miles de usuarios que tienen una prenda empeñana, surge una nueva alerta por intentos de fraude que buscan aprovechar el momento más vulnerable de los clientes de esta dependencia.

La propia institución encendió las alertas tras detectar intentos de estafa dirigidos a usuarios, especialmente en un contexto donde miles de personas no pueden acudir físicamente a las sucursales ni resolver directamente sus trámites.

Cómo operan los fraudes

De acuerdo con los reportes, los estafadores están utilizando un esquema claro: aprovechar la incertidumbre y la urgencia económica de los usuarios. El modus operandi incluye las siguientes acciones:

Ofrecer supuestos descuentos o promociones especiales

Prometer liquidaciones anticipadas de empeños

Solicitar depósitos a cuentas distintas a las oficiales

La institución fue contundente al advertir que si alguien pide transferencias fuera de los canales establecidos en el contrato, se trata de un fraude.

Correos falsos y robo de datos

Otra modalidad detectada involucra correos electrónicos enviados desde dominios comunes como Gmail, Outlook o iCloud, en los que se solicita información personal o bancaria.

El Nacional Monte de Piedad aclaró que nunca solicita datos sensibles por este tipo de medios, por lo que cualquier mensaje de este tipo debe considerarse sospechoso.

“También es fraude si recibes correos desde dominios como iCloud, Gmail, Outlook u otros servicios gratuitos y oficiales. Nunca te pediremos información personal o confidencial como números o contraselas de tu cuenta bancaria por esos medios”, agregó la institución en un comunicado.

¿Qué hacer para prevenir fraudes?

Ante este panorama, la institución ha insistido en una serie de medidas clave:

Realizar pagos solo a la cuenta indicada en el contrato

Utilizar exclusivamente canales oficiales como:

plataforma digital

aplicación móvil

depósitos en bancos autorizados

tiendas como Oxxo o transferencias SPEI

Desconfiar de cualquier oferta “urgente” o “especial”

Además, recomendó verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de compartir información personal.

¿Qué servicios del Monte de Piedad siguen disponibles durante la huelga?

Aunque todas las sucursales físicas siguen cerradas y con cortinas abajo, el Monte de Piedad mantiene disponibles algunos canales de atención para clientes:

Consulta telefónica y por correo para resolver dudas sobre prendas y préstamos.

para resolver dudas sobre prendas y préstamos. Líneas oficiales de atención para reclamaciones o aclaraciones: teléfonos y correo electrónico institucionales.

para reclamaciones o aclaraciones: teléfonos y correo electrónico institucionales. Atención en redes sociales, donde la institución informa que no se deben tomar en cuenta canales no oficiales.

La casa de empeño también ha publicado mensajes de agradecimiento por la confianza y la paciencia de sus usuarios, prometiendo que “siguen trabajando para abrir nuestras puertas pronto”.

¿Qué pasa con los empeños y pagos mientras hay huelga?

El cierre de sucursales complica la vida diaria de quienes tienen bienes empeñados o que necesitan refrendar sus préstamos, pero existen opciones prácticas para mantenerse al día con las obligaciones:

Pago en tiendas OXXO: con referencia de pago del Monte de Piedad.

Refrendo a través de la app o portal web (“Mi Monte App” / “Mi Monte Web”).

Refrendo a través de Banamex o transferencias SPEI generando números de referencia desde los servicios digitales.

Aunque los locales físicos están en paro, estas alternativas permiten sostener los pagos y evitar atrasos que puedan aumentar los intereses o perder prendas empeñadas debido al incumplimiento de refrendos.

¿Qué ocurre si no pago ni refrendo?

Si no realizas ningún pago y dejas pasar las fechas extendidas: