Pide MC responsabilidades por derrame de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco

Derrame de petróleo en Veracruz sin responsables (Prensa Greenpeace)

A más de tres semanas del derrame en Veracruz, Movimiento Ciudadano en el Senado acusó que no existe claridad sobre el origen del desastre ni sobre los responsables de ese ecocidio, por lo cual exigió a las autoridades federales y a Petróleos Mexicanos (Pemex) esclarecer las causas y responsabilidades del desastre ambiental provocado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

“El Estado mexicano debe actuar con responsabilidad y a la altura de la emergencia. No se puede permitir que un desastre de esta magnitud quede sin responsables ni que las comunidades afectadas enfrenten solas sus consecuencias”, estableció

La bancada naranja encabezada por Clemente Castañeda, acusó que las acciones emprendidas han sido insuficientes frente a la magnitud de la crisis ambiental, social y económica que enfrentan las costas de Veracruz y Tabasco. D

De acuerdo con información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el derrame ha afectado al menos 170 kilómetros de litoral, impactando playas, lagunas y ecosistemas clave como la Laguna del Ostión, además de poner en riesgo a especies marinas, aves y fauna protegida.

Organizaciones ambientales han advertido incluso que la mancha de hidrocarburos podría haberse extendido hasta 630 kilómetros a lo largo del Golfo de México.

Asimismo, comunidades indígenas y pesqueras han denunciado afectaciones directas a sus medios de subsistencia, riesgos a la salud por exposición a sustancias tóxicas y falta de información clara sobre los impactos ambientales.

Por ello, Movimiento Ciudadano señaló que, si bien Pemex ha participado en labores de limpieza, no ha aclarado las causas del derrame, pese a que inicialmente negó cualquier responsabilidad.

Además, denunciaron que las labores de atención no han sido suficientes ni transparentes, y que en algunos casos no se han garantizado condiciones dignas ni remuneración adecuada para quienes participan en la limpieza.

En ese sentido exigió implementar acciones inmediatas de restauración ecológica y apoyo a las comunidades afectadas pues no existe claridad sobre el origen del desastre ni sobre los responsables.

Investigaciones serias, independientes y transparentes para determinar las causas y responsables del derrame.

Demandó la implementación de un plan integral de restauración ecológica con participación de comunidades y especialistas y protección, equipo adecuado y pago digno para las personas que realizan labores de limpieza.

De igual manera demandó un programa emergente de apoyo económico para las familias afectadas en actividades pesqueras y turísticas y atención médica inmediata, especializada y de largo plazo, así como información clara sobre riesgos a la salud.

Además medidas para la protección del Corredor Arrecifal del Golfo de México y avanzar hacia la reducción progresiva de combustibles fósiles y la transición a energías limpias.