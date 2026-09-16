Departamento de Justicia de EU abre proceso penal a sicario del Cártel del Golfo

El fiscal estadounidense, Aaron Reitz, subraya que la administración Trump va a la caza de las organizacones terroristas (The Texas Tribune)

Combate al crimen organizado — El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó este miércoles que el mexicano José Flores Flores, identificado como sicario de la facción de “Los Metros” del Cártel del Golfo, uno de los grupos narcoterroristas mexicanos, enfrenta un proceso penal al ser imputado de varios delitos.

El fiscal estadunidense, Aaron Reitz, señaló que el integrante del Cartel del Golfo fue detenido el pasado 10 de julio por elementos de la Patrulla Fronteriza cuando entró ilegalmente a Estados Unidos desde México cerca de Mission, en Texas; tras una revisión a sus antecedentes, descubrieron que formaba parte de un grupo narcoterrorista.

“El presidente Trump tenía toda la razón cuando afirmó que cárteles como el del Golfo han llevado a cabo una campaña de violencia y terrorismo en todo el hemisferio occidental. Han desestabilizado la región y nuestra frontera, y han puesto en peligro a todos los estadounidenses con la inmigración ilegal, las drogas, la violencia y la delincuencia”, subrayó Reitz.

La justicia estadounidense resaltó que durante una revisión al teléfono móvil de este presunto capo, encontraron un video en donde el detenido aparece desmembrando un cadáver, así como imágenes de más restos dentro de un barril en llamas.

El funcionario estadounidense refiere que el sicario José Flores dijo que llevaba un año como integrante del Cártel del Golfo y que su labor era asesinar a rivales y desmembrar los cuerpos, acciones en las que él mismo se grabó.

Con base en este testimonio, el Departamento de Justicia obtuvo una acusación formal por apoyar a un grupo clasificado por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera, por conspiración al proporcionar apoyo material a un grupo del crimen organizado y por reingresar de manera ilegal a EU.

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