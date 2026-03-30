Actividades reguladas por COFEPRIS representan entre el 10 y el 14% del PIB nacional

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó el lanzmaiento de la plataforma IMPI-COFEPRIS, un paso adelante para la modernización de la infraestructura procedimental y de todo tipo para acelerar los procesos para investigadores y empresas y hacerlos equivalentes a los de otros países del mundo.

Esta plataforma auxiliará en la agilización, transparencia y certeza juridica, por lo que cualquier persona podrá consultar cuáles son las patentes vigentes en México, particularmente en materia de medicamentos.

También permitirá que alguien se oponga a que se otorgue una patente o puede ser que se acelere o se exija el término de una patente y que pase a ser un medicamento genérico.

El secretario destacó la importancia de esto pues “el futuro de nuestra economía tiene que ver con farmacéutica y sanitario”, incluso precisó que al rededor del 10 y el 14% del Producto Interno Bruto pertenece a las actividades reguladas por la COFEPRIS, un porcentaje que representa “varias veces lo de Pemex”.

“Entonces todo lo que hagamos, porque al COFEPRIS le vaya bien, sus procesos se modifiquen, se actualice, se modernice, y más si le sumamos el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, porque entonces ya estamos hablando de la mayor parte del Producto Interno Bruto de México,” apuntó Ebrard.