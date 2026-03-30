El Gobierno de México apuesta por invertir en la cultura y en la renovación de las Zonas Arqueológicas

Teotihuacán FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El día de hoy, Claudia Curiel de Icaza, la Secretaria de Cultura de México presentó los avances de uno de los 100 compromisos de cultura impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es la renovación integral de las escuelas de educación artística y cultural de la Secretaria de Cultura.

En un periodo de entre el año pasado, al día de hoy 30 de marzo del 2026, se ha llevado ha cabo un plan integral de mantenimiento con una inversión de mil 500 millones de pesos, algo que no había sucedido en más de 40 años.

Con dicha suma de dinero, en las escuelas del INBAL se han atendido 1,405 espacios, entre los que se encuentran 118 salones de danza, 348 salones académicos, 23 auditorios , 102 impermeabilizaciones y 6 seis galerías. Además se compraron alrededor de 20,000 bienes que conforman instrumentos musicales, la cual fue una de las principales demandas de los alumnos, al igual que equipo científicos y mobiliario.

Por su parte, en las escuelas del INAH, se les dio atención a 220 espacios, entre los que se encuentran 13 laboratorios, 7 pasillos, 12 núcleos de sanitarios, 1 auditorio, 2 vestíbulos y 11 azoteas atendidas. “En todos estos casos, también hay que mencionar que se acompaña con el fortalecimiento de los planes de estudio, es decir, estamos actualizando los planes de estudio con los alumnos , con los docentes y haciendo un trabajo integral para ampliar la matricula para generar más espacios de educación artística.”

Mejoramiento de Museos

Por otro lado, pero en relación a la cultura, durante su participación el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Omar Vázquez Herrera, dio a conocer los avances del Programa de Mejoramiento de Museos y Zonas Arqueológicas.

Con una inversión de aproximadamente 380 millones de pesos, el Programa cuenta en especial, con acciones que involucran la renovación, rehabilitación y mejoramiento de las Zonas Arqueológicas, al igual que cuestiones museográficas en relación al juego de pelota.

Al día de hoy el avance es del 26 por ciento y se han beneficiado a 12 estados de la Republica, que es donde se encuentran dichos recintos culturales. Por mencionar algunos ejemplos, se ha trabajado con el Museo Nacional de Antropología, que es el “museo de museos de México y el museo de museos por supuesto de Latinoamérica”. Ahí se llevara acabo el mayor mantenimiento de plataformas de el mármol que tiene el recinto y el mantenimiento de la impermeabilización de las cubiertas de la sala Sierras de Puebla y de la biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Otro de los recintos, igual de importante que se encuentra en mantenimiento es el Templo Mayor. Se va a trabajar en las fachada y en de la infraestructura como por ejemplo los elevadores del sitio.

Asimismo, en la lista, por nombrar a algunos, se encuentra la Zona Arqueológica de Teotihuacán, la Zona Arqueológica Boca de Potrerillos, Zona Arqueológica Los Melones, Zona Arqueológica Los Reyes, la Zona Arqueológica de Cholula, la Zona Arqueológica El Tajín y muchos más.

“Si le estamos apostando a esta inversión, es porque hace 30 años que no se le invertía a la infraestructura cultural de estos recintos de la mayor importancia”, concluyó Omar Vázquez Herrera.