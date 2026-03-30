¿Jueves y Viernes Santo se pagan doble? Esto dice la Ley Federal del Trabajo 2026 Conoce si son obligatorias las vacaciones de Semana Santa, según la Ley Federal del Trabajo (Pexels)

Con el inicio de las vacaciones de Semana Santa para la mayoría de las personas, los trabajadores se preguntan si será obligatorio trabajar el Jueves y Viernes Santo, por lo que aquí te decimos qué dice la Ley Federal del Trabajo.

Este lunes 30 de marzo comenzaron las vacaciones para estudiantes y maestros, mientras que este próximo jueves 2 y viernes 3 de abril se llevarán a cabo en México las festividades religiosas relacionadas con la conmemoración de la Pasión de Cristo.

Sin embargo, a pesar de que algunas personas aprovechan estos días para vacacionar o simplemente para descansar, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla la Semana Santa como días festivos.

¿Es obligatorio trabajar en Semana Santa? Esto dice la LFT

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla la Semana Santa como días de descanso obligatorio, por lo que durante esos días tendrás que acudir a trabajar con normalidad.

Sin embargo, a pesar de que la LFT no considera como obligatorias las vacaciones de Semana Santa, en algunos trabajos, los jefes suelen dar algunos días como el Jueves y Viernes Santo de descanso.

Por lo que, si deseas conocer si tendrás que trabajar en Semana Santa, tendrás que consultarlo con tu empresa.

¿Cómo se deben pagar el Jueves y Viernes Santo si me toca trabajar?

Debido a que la Semana Santa no es considerada como días de vacaciones obligatorias por la LFT, si trabajas en esos días deberán pagártelos de forma normal, por lo que no estarás recibiendo algún depósito extra y deberás presentarte a laborar de manera normal.

¿Cuál es el siguiente día festivo en México?

La Ley Federal del Trabajo establece como día festivo aquellos en los que el descanso es obligatorio, por lo que estos son los días no laborables que restan en este 2026:

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 25 de diciembre

Por ende, el siguiente día festivo es el 1 de mayo, el cual corresponderá a la conmemoración por el Día del Trabajo, por lo que si trabajas ese día, tu empresa sí tendrá que pagarte de acuerdo a lo indicado por la Ley Federal del Trabajo.