Lanza MC spot: “Morena el partido más caro del mundo”

Movimiento Ciudadano arrancó un spot de contraste con Morena

A unos meses de que arranque el proceso electoral para el 2027, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano pondrá en marcha una campaña de “contraste” y ya difundió un primer spot donde acusa a Morena ser “el partido más caro del mundo”.

En un spot ilustrado con imágenes del senador Gerardo Fernández Noroña en el que presume la austeridad de Morena, el partido naranja asegura que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador recibió de enero de 2024 a junio del 2025, más de 8 mil millones de pesos.

“Casi 100 millones por semana, 13 millones de pesos diarios”, criticó.

Recuerda que prometieron devolver la mitad, pero en la realidad no regresaron ni un solo peso.

En el spot titulado “La verdad que Morena quiere callar”, se observa una serie de imágenes donde se puede ver a algunos de sus liderazgos como Noroña hablando de austeridad cuando es uno de los rostros del régimen que más ha sido exhibido por los excesos en sus viajes donde presuntamente vuela en primera clase cuando los estatutos de su partido prohíben esa clase de lujos.

Ello sin contar la polémica en que se vio envuelto, el senador por una casa que adquirió en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos y que generó recamos en un gran sector de la población.

Este martes, la dirigencia nacional de MC dará a conocer la presentación de una campaña nacional donde se prevé que se enmarque rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.