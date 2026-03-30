México llevará a la CIDH las muertes de connacionales en EU bajo custodia del ICE

Represión en Estados Unidos Alberto Gutiérrez Reyes, fallecido en Adelanto, California

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), tras la muerte de otro ciudadano el pasado viernes bajo su custodia, con lo que se eleva ya a catorce los connacionales muertos bajo custodia de los angentes migratorios.

La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a autoridades estadounidenses para quejarse de la “deficiente atención médica” en el centro de Adelanto, en California, donde estaba retenido el mexicano fallecido.

177,000 mexicanos detenidos desde el regreso de Trump

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más de 177.000 mexicanos, y 14 han fallecido mientras se encontraban custodiados por agentes del ICE, conocidos por su “gatillo fácil” durante la cacería de inmigrantes en Minneapolis, con el resultado de dos ciudadanos estadounidenses muertos.

Tras el último caso, Sheinbaum leyó un pronunciamiento de la Cancillería mexicana en el que se mencionaban las acciones que van a tomar, entre las que citó la presentación de una audiencia telemática ante la CIDH sobre las personas fallecidas en los centros de detención del ICE.

Asimismo, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares del último fallecido y con defensores e derechos humanos, con el objetivo de “detonar apoyo a nivel comunitario” y para presionar a las autoridades de Estados Unidos.

También se enviarán cartas a legisladores federales de California, al fiscal estatal y con al gobernador, el demócrata Gavin Newsom.

Consultas con el embajador de EU

“Hoy el subsecretario para América del Norte (Roberto Velasco) abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson”, añadió la presidenta.

El pasado viernes la Cancillería mexicana aseguró que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención” de la última muerte de un mexicano en custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, algo que calificó de “lamentable” y por lo que exigió una investigación.

De las catorce muertes, cinco se han registrado en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.