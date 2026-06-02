Secuestro de la periodista Roxana Guzmán: ataque de grupo armado en su casa quedó captado en video

Secuestran en su casa a la periodista Roxana Guzmán en Veracruz: el ataque de grupo armado quedó captado en video (@Eco1_LVM)

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad por un comando armado, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz, lugar donde desempeña su labor como directora del portal Pulso Informativo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), tras el presunto secuestro de la comunicadora mexicana en la colonia Primero de Mayo durante la mañana de este martes 2 de junio, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos abrió una carpeta de investigación en otro caso de desaparición forzada de periodistas en México.

La desaparición forzada de la periodista Roxana Guzmán fue captada en video

El terror irrumpió en el domicilio ubicado en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo en el municipio de Nanchital, Veracruz, en punto de las 6:00 horas de este martes 2 de junio, en un acto de violación a la libertad de expresión y represión contra periodistas en el país.

El video del presunto secuestro de la comunicadora veracruzana registra el momento en que dos hombres fuerzan la puerta golpeándola con lo que parece ser un marro, rompiendo los vidrios y apuntando con una arma larga, en repetidas ocasiones a un hombre sin camisa que se encontraba al interior del presunto domicilio con Roxana Berenice.

🚨🚨🚨Nanchital -Veracruz-



Hoy por la mañana, desconocidos armados entraron por la fuerza y se llevaron a la periodista:



-Roxana Guzmán Ramírez



El ataque fue a eso de las 6 de la mañana de hoy martes, en su casa de la calle Balderas, de la colonia Primero de Mayo.



Roxana es… pic.twitter.com/Jl3uaNPJTn — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 2, 2026

¿Qué se sabe del secuestro de la periodista Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez se desempeña en la labor periodística de sociedad y denuncia social en el sureste de México. De acuerdo con la información disponible, su labor en el ámbito periodístico se enfoca en la denuncia de problemáticas sociales en Nanchital y municipios aledaños.

De acuerdo con Eje Central, Roxana Berenice se encuentra al frente del portal Pulso Informativo, donde difunde información local que va desde eventos sociales, políticos y económicos, hasta la denuncia ciudadana, donde sirve de megáfono para los habitantes de los municipios donde dicho medio tiene cobertura, exponiendo problemáticas locales, fallas en el servicio de agua, luz, vialidades y obras públicas.

Por su parte, la Fiscalía del Estado ha reportado que fiscales, peritos y policías ministeriales se mantienen en investigación activa desde que se informó el hecho, donde hombres armados, bajo actos de violencia y amenaza, ejecutaron el secuestro de la periodista este 2 de junio.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la localización de la víctima y continúa el protocolo de búsqueda para dar con los responsables, en un acto que soslaya el derecho humano a la comunicación.

¿Cuál es el panorama político y de seguridad para los periodistas en México?

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización social sin fines de lucro dedicada a la lucha por los derechos de periodistas a nivel internacional: “La connivencia entre las autoridades locales y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial”.

Además, en el reporte de 2026, RSF confronta un retrato que se observa complejo para los profesionales que laboran en medios de comunicación, acentuando que: “Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México”.

Más allá de partidos políticos concretos, la desaparición de periodistas se observa como el resultado de una problemática social que evidencia el acto estructural de silenciar a la prensa crítica, y el derecho a la libre expresión, que resulta columna vertebral de los países democráticos y, más allá, un derecho de todos los seres humanos, independientemente de su posición política, económica o social.