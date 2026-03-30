PT se proclama ganador en elección extraordinaria en Veracruz; advierte que no permitirá arrebato

CDMX — El PT se proclamó ganador en la elección extraordinaria en Veracruz, y advirtió que no permitirá que se “arrebate la voluntad del pueblo.

Las diputadas y los diputados federales respaldamos con firmeza a Jorge Antonio Lara Cruz y sostenemos con claridad: el Partido del Trabajo ganó la elección extraordinaria en Tamiahua, Veracruz. La voluntad del pueblo fue expresada en las urnas y no puede ser alterada ni manipulada.

Los datos lo confirman, dijeron, y el PT obtuvo 4 mil 156 votos, equivalentes al 43.37% de la votación total; en una contienda cerrada, donde cada sufragio cuenta. La diferencia es mínima, pero suficiente para afirmar que existe un triunfo legítimo, que hoy se pretende poner en duda mediante inconsistencias en el conteo.

“Advertimos con preocupación irregularidades en la contabilización de votos en coalición, donde sufragios válidos pudieron haber sido asignados de manera incorrecta o incluso duplicados en favor de otras fuerzas políticas. A ello se suman 157 votos nulos, una cifra mayor a la diferencia entre los contendientes, que debe ser revisada con total transparencia. No se trata sólo de un recuento, se trata de evitar que se le arrebate la elección al pueblo de Tamiahua. Cuando existen elementos claros que ponen en duda el resultado, la única vía legítima es abrir cada paquete electoral y contar voto por voto”, señalaron los legisladores en la Cámara de Diputados, donde celebraron el resultado vertido por las autoridades locales.