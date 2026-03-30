¿Quién es María, hija de Felipe Calderón, y qué sabemos sobre su boda?

La familia del expresidente Felipe Calderón volvió a captar la atención pública luego de que se diera a conocer que su hija mayor, María Calderón Zavala, contraerá matrimonio este 2026.

La noticia fue confirmada recientemente por su hermano, lo que despertó el interés sobre su vida personal y los detalles del enlace.

¿Quién es María Calderón Zavala?

María es hija de Felipe Calderón y Margarita Zavala, excandidata presidencial y figura política en México.

A diferencia de sus padres, ha optado por mantenerse alejada de la vida pública y mediática.

En el ámbito académico y profesional:

Estudió Teatro y Administración Artística en Estados Unidos

Ha desarrollado su carrera en el sector cultural

Vive fuera de México, donde trabaja en proyectos relacionados con artes escénicas

¿Qué se sabe de su boda?

Hasta el momento, la información confirmada sobre el enlace es limitada:

Se celebrará en algún momento de 2026

La noticia fue dada a conocer por su hermano

Se encuentra en una relación estable

Sin embargo, la familia ha mantenido en reserva varios aspectos:

No hay fecha exacta confirmada

No se ha revelado el lugar

Tampoco se ha hecho pública la identidad de su pareja

Una vida lejos de la política

A pesar de pertenecer a una de las familias más conocidas de la política mexicana, María Calderón Zavala ha llevado una vida discreta, enfocada en su desarrollo profesional en el extranjero.

Su próxima boda ha generado interés precisamente por ese bajo perfil, ya que son pocos los detalles que se conocen públicamente.