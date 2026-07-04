Decomisan cargamento con 60 mil cigarrillos ilegales en el AIFA

Aseguramiento Cigarrillos decomisados. (SSPC)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detectó en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un cargamento de 60 mil cigarrillos presuntamente apócrifos.

Como resultado de una medida de control implementada sobre una guía aérea que declaraba la mercancía como “data cable”, personal de la Aduana del AIFA realizó la revisión correspondiente, donde localizó 75 cajas de cartón, con un peso aproximado de mil 571 kilogramos, procedentes de Bangkok, que contenían un total de 60 mil cajetillas de cigarrillos.

Tras el análisis de la información y la verificación de la mercancía, la empresa titular de la marca presentó la querella correspondiente, por lo que se inició el procedimiento legal aplicable en materia de propiedad intelectual.

La detección fue posible gracias a los procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, apoyados en herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera, que permitieron identificar inconsistencias y canalizar la operación para una inspección especializada.