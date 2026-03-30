Quién es Quién en los Precios: depósitos y transferencias

Iván Escalante' CIUDAD DE MÉXICO, 16MARZO2026.- Iván Escalante, titular de la Profeco, durante su participación en la Conferencia del Pueblo de este lunes. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Durante la conferencia de prensa, “Las mañaneras del Pueblo”, el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante dio a conocer las buenas noticias en las que Finabien se sigue colocando como la mejor opción de depósito a cuenta o transferencia de los recursos que envían los paisanos a México. Como ejemplo, el Procurador explicó que en un deposito de 400 dólares Finabien estaría dando $7,304.98.

Por otro lado, la que da menos en esta modalidad es Ria Money Transfer: con el mismo ejercicio de 400 dólares da $ 6,905.01. Asimismo, en caso de que alguien requiera revisar cualquier información de las remesadoras a las que semanalmente se le hace monitoreo, todos los detalles se encuentran en el sitio de internet de la Profeco.

En cuanto a los pagos en efectivo, la mejor opción es Pangea Money Transfer con $7,320.00 pesos por estos mismos 400 dólares, mientras que Xoom es la que menos da con $6,898.84.

A continuación, Iván Escalante, dio el informe del precio promedio nacional del litro de la gasolina regular, la cual se encuentra en $23.68. Y también están las estaciones cuyos precios superan por mucho el promedio: el Gulf en Puebla, Puebla, $25.02, con un margen de ganancia de $2.43, y Kpetrom, en Bahía de Banderas, Nayarit, que tiene un margen de ganancia de $4.08 por cada litro de gasolina.

En cuanto a la canasta básica, en la que se incluyen 24 productos que por un acuerdo voluntario entre las empresas y la agroindustria no debe de costar arriba de $910.00 pesos, se encuentra 1 botella de 946 ml de aceite vegetal, 1 kg de arroz, 2 latas de atún, 1 kg de azúcar, 1 kg de carne de res, 1 kg de cebolla blanca, 1 kg de chile jalapeño, 1kg de carne de cerdo, 1 paquete de 900 g de frijol negro, 1 paquete de 18 piezas de huevo, 1 pieza de jabón de tocador, 1 kg de jitomate Saladet, 5 litros de leche, 1 kg de limón, 1 kg de manzana, 1kg de plátano, 1 paquete de pan blanco de caja de 680 g, 1 kg de papa blanca, 1 bolsa de 4 piezas de papel higiénico, 1 paquete de 220 g de pasta para sopa, 1 kg de carne de pollo, 1 lata de sardina, 4 kg de tortilla y 1 kg de zanahoria.

En el seguimiento semanal de estos días, el establecimiento con la canasta más barata de $772.60 fue en Chedraui, Campeche y la más cara, Ley Otay, en Tijuana, Baja California, $966.20.

En la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, la más barata fue el Chedraui Anfora con $894.30 y la más cara Walmart Balbuena, con $920.80.

En Villahermosa, Tabasco, la más barata fue Mega Soriana 934, $802.50 y la más cara, Walmart Av. Universidad, $898.00 pesos.

Por último en La Paz, Baja California, la más barata fue Soriana Híper, $831.00 pesos y la más cara, Walmart Cola de Ballena, $910.70.

Para finalizar, el Procurador compartió los Consejos Profeco de la semana son seguir utilizando los servicios de Finabien, porque esta es la remesadora con mejor tipo de cambio y la que te da más por tu dinero.

El segundo consejo es la consulta del mapa virtual para ubicar las estaciones de servicio que venden por debajo de los $24.00 pesos el litro de gasolina regular.