SEP digitaliza trámites profesionales y reduce tiempos de atención a 15 días

La Secretaría de Educación Pública anunció la modernización de los servicios de la Dirección General de Profesiones (DGP) mediante una nueva plataforma digital integral que permitirá a las y los profesionistas realizar diversos trámites completamente en línea.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que esta acción forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de agilizar procesos y mejorar la atención ciudadana.

Entre los trámites que ya pueden realizarse sin acudir a ventanilla se encuentran la constancia de no sanción, constancia de pasante, constancia de título en trámite, la vinculación de CURP a la cédula profesional y el duplicado de cédula profesional. Todos estos servicios están disponibles a través del portal oficial habilitado por la SEP.

De acuerdo con las autoridades, la digitalización representa un avance significativo en la simplificación administrativa, ya que elimina intermediarios y facilita el acceso desde cualquier lugar. Además, permite reducir en un 70 por ciento los requisitos documentales.

Mario Delgado destacó que uno de los beneficios más importantes es la disminución en los tiempos de respuesta, los cuales pasaron de hasta 90 días a un máximo de 15 días hábiles, lo que impacta directamente en la eficiencia del servicio.

La plataforma fue desarrollada en coordinación con áreas tecnológicas de la dependencia, con el fin de garantizar un sistema seguro, accesible y funcional para las personas usuarias.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, señaló que esta iniciativa responde al aumento en la demanda de trámites profesionales, que pasó de 2 mil 869 solicitudes en 2024 a 3 mil 654 en 2025.

Asimismo, explicó que para acceder a estos servicios digitales es necesario contar con Llave MX, firma electrónica (e.firma) vigente y una tarjeta bancaria para realizar los pagos correspondientes, lo que simplifica el proceso y evita traslados innecesarios.

Con esta modernización, la SEP busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, al ofrecer herramientas más eficientes, transparentes y acordes con las necesidades actuales.

La dependencia reiteró que continuará impulsando acciones orientadas a la transformación digital del sector educativo, con el fin de mejorar la calidad de los servicios y acercarlos a la población.