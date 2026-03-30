“Spring Breakers”dejan derrama económica de 2,850 mdp; no permea a negocios familiares

Los spring breakers generan una buena derrama económica a los centros vacacionales pero no llega a los pequeños negocios familiares.

El Spring Break 2026 caracterizado por el arribo de miles de jóvenes en su mayoría procedentes de Estados Unidos a los principales centros vacacionales de playa en México dejó una derrama económica cercana a los 2 mil 850 millones de pesos.

Sin embargo la llegada de unos 140 mil jóvenes al país a las diferentes playas del país como Cancún, Palya del Carmen, Tulum, Los Cabos, Mazatlán entre otros no se tradujo necesariamente en prosperidad compartida donde los negocios, restaurantes, también se beneficien de la actividad económica que activan los llamado “spring Breakers”.

“El saldo de esta temporada confirma que México mantiene capacidad de atracción turística, pero también que el verdadero reto está en lograr que esa afluencia se traduzca en más ventas, más formalidad y más oportunidades para las empresas y negocios familiares que integran la economía local en los destinos receptores”, estableció la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Desde la visión de la Concanaco, el balance del Spring Break 2026 que se registró del 18 y 22 de marzo pasado, no debe medirse únicamente por la concentración de visitantes o la ocupación hotelera, sino por su capacidad de dejar valor real en la economía formal:

Consumo en establecimientos registrados, contratación de servicios, proveeduría local, empleo temporal y fortalecimiento de pequeños negocios que dependen de estas temporadas para mejorar ingresos y sostener operaciones

La Concanaco considera que el saldo de esta temporada confirma que México mantiene capacidad de atracción turística, pero también que el verdadero reto está en lograr que esa afluencia se traduzca en más ventas, más formalidad y más oportunidades para las empresas y negocios familiares que integran la economía local en los destinos receptores.

Recalcó que la temporada de “Spring Breakers” confirmó el peso del turismo juvenil en destinos clave del país pero también abrió la discusión sobre cómo traducir esa afluencia en mayores beneficios para empresas y negocios familiares.

El balance del Spring Break –insiste--no debe quedarse en la ocupación y la fiesta: el siguiente paso es fortalecer formalidad, seguridad y consumo en el comercio establecido.

El Spring Break 2026 dejó una importante actividad económica en México y volvió a colocar a destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán y Rosarito entre los principales puntos de atracción para el turismo juvenil internacional.

Uno de los casos más representativos fue Los Cabos, donde autoridades estatales estimaron la llegada de entre 45 mil y 50 mil jóvenes del 1 de marzo al 3 de abril, con una derrama superior a 50 millones de dólares, equivalente a alrededor de 950 millones de pesos.

Sin embargo—insistió- el verdadero reto está en lograr que esa afluencia se traduzca en más ventas, más formalidad y más oportunidades para las empresas y negocios familiares que integran la economía local en los destinos receptores.