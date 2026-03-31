Buque escuela español arriba a puerto de Veracruz (Miguel Victoria/EFE)

El buque escuela español “Juan Sebastián de Elcano” arribó este martes a las costas del puerto de Veracruz. La embarcación cuenta con 73 guardiamarinas, 20 Oficiales, 20 Suboficiales, 130 militares de la escala de marinería y tropa; esto provocó la admiración de de cientos de habitantes y turistas.

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que el barco zarpó desde el puerto de Cádiz hacia Veracruz y su estadía concluirá hasta el 5 de abril, esto como parte del itinerario del XCVIII Crucero de Instrucción, así como consolidar la unión fraternal con la dependencia federal.

La institución explicó que el buque español tiene 98 años navegando en los mares, ha impulsado lazos de amistad en las Armadas de diversos países, se han hecho intercambios culturales y promueve el trabajo en equipo.

La dependencia reveló que la embarcación estará abierta al público general para visitas y recorridos que la tripulación brindará a los visitantes.

El barco realizará una gira en países como Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao y Estados Unidos (Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York).

El buque español inició el 10 de enero en Cádiz y ha hecho escalas en Santa Cruz de Tenerife, Trinidad y Tobago, San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo. El trayecto concluirá el 31 de julio con su regreso a Cádiz.

Con información de EFE

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