México confirma su compromiso con brigadas de médicos cubanos durante 2026

El Gobierno Federal confirmó que el programa de brigadas de médicos cubanos seguirá para apoyar en zonas rurales del país (Archivo)

Bloqueo a Cuba — En medio de la crisis económica y energética que vive Cuba, con un bloqueo más riguroso por parte de Estados Unidos, con sanciones a quienes vendan petróleo al régimen de Miguel Díaz Canel, el Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener durante el 2026 el convenio con las brigadas de médicos cubanos, por lo que está en puerta contratar a otros 2,700 especialistas de la isla y que se sumarán a los 3,650 que dan servicios en clínicas adheridas al sistema IMSS-Bienestar en zonas rurales de amplia marginación de 23 estados del país.

Desde finales de 2025 y en el primer trimestre del 2026, varios países presionados por Estados Unidos y que recientemente se sumaron al grupo denominado “Escudo de las Américas” decidieron cancelar y no renovar sus convenios de misiones médicas con Cuba, argumentando que la dictadura de la isla explota como esclavos a los profesionales de la salud, o que prefieren contratar a médicos locales.

Los contratos de brigadas de médicos cubanos es factor clave para el régimen de la isla, ya esto permitirá tener vigente la entrada de divisas a la Habana, principal motor de ingresos, luego de que 10 naciones del continente terminaron su compromiso con el programa de salud cubano.

Naciones como Guatemala y Honduras, suspendieron sus programas a inicios de 2026 para priorizar contratos como médicos de sus naciones; Jamaica también decidió terminar su cooperación con el régimen de la Habana y en febrero pasado le siguieron los pasos Guyana y San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Dominica modificó sus esquemas de contratación para buscar personal de otros países o contratar a los médicos cubanos de forma directa.A esta lista se sumaron, Paraguay y Bahamas, que ya habían anunciado a finales de 2025 que terminarían su contrato con las misiones de salud cubanas. Brasil en 2025 rompió el acuerdo con las brigadas de salud de la Habana para enfocarse en su programa nacional con medios locales.

Otras naciones aún mantienen convenios con las brigadas de salud pero con personal contratado de forma temporal como en Italia, España y Portugal, lo mismo que Colombia y Uruguay, donde son contados los médicos que ofrecen sus servicios.

DECLIVE

Reportes del gobierno cubano y de naciones que han cancelado los convenios de las brigadas de salud refieren que más de 1,200 médicos especialistas enviados por el régimen han dejado de prestar servicios en lo que va del 2026, entre los que están confirmados 412 en Guatemala; 200 en Guyana; más de 170 en Honduras; 150 en Jamaica; además de centenares más distribuidos como misiones menores en Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

Al cierre de 2025, La Habana reportó que tenía desplegados en al menos 56 naciones, la mayoría en América Latina, a unos 24,000 médicos especialistas y enfermeros, pero debido a presiones internacionales y cambios de gobiernos, la cifra va en declive.

Se espera que en en transcurso del año se sumen otros 2,700 especialistas cubanos (Archivo)

En este contexto, los dos países con el mayor número de contratos y presencia de médicos cubanos son Venezuela, con cerca de 14,000, sobre quien el gobierno de Estados Unidos ya ejerce importante presión para reducir a menos de la mitad el número, y México, con 3,650 y que se espera se sumen más de 2 mil especialistas más en lo que resta del año.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum justifica la presencia de los médicos cubanos para cubrir vacantes en zonas rurales y programas especializados, además de que esta colaboración se registra en el marco de apoyo humanitario por la crisis energética y el bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos.México, presionado por el presidente Donald Trump para frenar el envío de petróleo a la isla y evitar sanciones arancelarias por parte de Washington, ha enviado buques con víveres y ayuda humanitaria para mitigar los apagones en Cuba.

AGENDADO

El Gobierno Federal proyecta sumar 2,700 nuevos médicos cubanos este año, como había contemplado desde el año pasado, mediante la renovación y ampliación del convenio a través de la estrategia con especialidades en el programa de Pie Diabético, mediante el cual se utilizarán medicamentos y esquemas de atención cubanos para reducir amputaciones.Asimismo, se busca llenar vacantes en hospitales de zonas de difícil acceso donde el personal nacional es insuficiente o rechaza las plazas por inseguridad.

La Federación con su compromiso realiza los pagos directamente al régimen de la isla (en dólares o mediante la conversión en euros), y es que este flujo de divisas, sumado al envío de crudo de naciones como Rusia que han desafiado la restricción de EU, constituyen un soporte vital para Cuba ante su déficit de combustible y apagones constantes.

Los más de 3,600 galenos cubanos ofrecen sus servicios en más de 570 municipios de 29 estados del país adheridos al sistema IMSS-Bienestar, siendo las entidades donde mayor presencia tienen Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Morelos, Chiapas, Estado de México y Quintana Roo.

Al menos 10 naciones de América Latina que se integraron al grupo "Escudo de las Américas" creado por Donald Trump cancelaron sus contratos con Cuba (Archivo)

Su actividad sanitaria se enfoca principalmente en áreas de medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecobstetricia, anestesiología y urgencias y recientemente atención en pie diabético en hospitales comunitarios y generales de zonas remotas, como la Mesa del Nayar, en Nayarit; la Montaña de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca y la Huasteca Alta en Veracruz, entre otros.

CONTRATOS

Los 14,036 médicos especialistas anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados corresponden a contrataciones de personal mexicano para fortalecer el IMSS (10,785), ISSSTE (1,295) e IMSS-Bienestar (1,956) y que no tiene nada que ver con el convenio de salud con Cuba, ya que la brigada de más de 3,600 médicos de la isla caribeña opera bajo un acuerdo de colaboración internacional específico para cubrir vacantes en zonas de alta marginación donde no hay disponibilidad de especialistas nacionales.

Aunque el régimen de Miguel Díaz Canel promueve las brigadas de médicos de la isla como labor humanitaria, organismos internacionales y varios gobiernos, entre ellos Estados Unido, las clasifican como una operación económica de esclavitud, donde el Estado cubano es señalado de retener entre el 75% y el 95% del salario de los médicos y que los países implicados en el convenio pagan por cada profesional.

En lo que respecta a lo que entra a las arcas del gobierno cubano por estas brigadas de salud, se estima que estas misiones generan entre 6,000 y 11,000 millones de dólares anuales, cifra que supera significativamente lo recaudado por otros sectores clave como el turismo y las remesas. En el caso particular de México, se estima que el programa IMSS-Bienestar destinó unos 2,000 millones de pesos en 2025 para cubrir gastos operativos y pagos para la brigada médica cubana.

El apoyo humanitario de México y la ampliación de contratos de brigadas de médicos cubanos buscan aminorar la crisis económica que vive el gobierno de La Habana, toda vez que sus remesas han sufrido una disminución debido a restricciones financieras y cambios en los canales de envío, estimándose en cerca de 1,972 millones de dólares en años como 2024 y 2024, cifra muy inferior a los ingresos por servicios médicos que superan los 11,000 millones de dólares.

En lo que respecta a la exportación de bienes, rubros tradicionales como el níquel y el azúcar han presentado tendencias a la baja, dejando al tabaco y comercialización de habanos como el único producto de exportación con crecimiento estable, con 827 millones de dólares en 2024, una cifra muy pobre para un producto que suele ser el sello de esta nación caribeña.

La Crónica de Hoy 2026