Revocación de mandato no se discutirá en Plan B entre diputados, dicen en Morena

Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, dejó en claro que la revocación de mandato no se discutirá en Plan B entre diputados, por lo que el proemio (titulo de la minuta que envió el Senado) no se moverá.

El legislador morenista detalló que desde el lunes 30 están reunidas las áreas técnicas de la comisión de Puntos Constitucionales y la de Reforma Política Electoral para integrar al documento, enviado por la Cámara alta, los elementos necesarios para presentar el proyecto.

Señaló que la controversia que ocasionó entre algunos legisladores que el título de la minuta remitida por el Senado incluya una referencia al fortalecimiento de la revocación de mandato, se decidió no modificarlo, pues hacerlo, enfatizó, implicaría devolver con cambios el documento a la Cámara de origen.

“Es del dominio público que lo referente a la revocación de mandato en el Artículo 35 constitucional no fue aprobado por el Senado, así que, aunque se mencione en el título no se puede incluir esta materia, ni mucho menos se tiene la intención de hacerlo”, precisó en un comunicado.

A través de un comunicado, dijo que ya las áreas técnicas y las presidencias de las comisiones están conscientes de que la minuta incluye una mención a la revocación de mandato.

Sin embargo, continuó Lobo Román, esto no se discutirá en las comisiones.

El diputado por la CDMX añadió que la ruta del debate está definido conforme al calendario.

“La propuesta de calendario que estamos elaborando al interior de las comisiones unidas es que este martes, seguramente por la tarde, estaremos en posibilidades de enviar el proyecto de dictamen a todas las y los diputados integrantes de ambas comisiones y con ello cumplir los plazos que marca el proceso legislativo”, dijo.

Agregó: “El próximo martes 7 de abril estaríamos realizando en primera instancia la reunión de las juntas directivas para posteriormente realizar lo que será la tercera reunión extraordinaria de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral”.

Lobo Román añadió que, dado el éxito que se tuvo con la aprobación en comisiones del Plan A, aunque posteriormente éste haya sido rechazado por el Pleno, la discusión, ahora del Plan B, se realizará con la misma logística.

“Tenemos previsto que luego del análisis que se hará en comisiones del proyecto de dictamen a la minuta del Senado, éste sea aprobado y se turne a la Mesa Directiva para discutirlo y votarlo en el Pleno hacia el miércoles 8 de abril”, indicó el presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral.