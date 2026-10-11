México y España impulsan alianza para investigar, contener y aprovechar el sargazo en el Caribe mexicano (axel stroke)

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) pusieron en marcha una alianza estratégica para fortalecer la investigación, contención, recolección y aprovechamiento del sargazo en el Caribe mexicano, mediante acciones que integran ciencia, innovación tecnológica y participación de las comunidades costeras.

El proyecto, denominado “Fortalecimiento de la gobernanza y la investigación e implementación en contención y recolección de sargazo pelágico en México”, contempla el análisis de factores ambientales, pesqueros, sociales y tecnológicos, con el objetivo de desarrollar alternativas que respondan a las condiciones particulares de cada localidad.

La iniciativa busca reunir información batimétrica y oceanográfica sobre la distribución y dinámica de esta macroalga, así como estudiar las características de las zonas costeras y su posible interacción con actividades pesqueras, turísticas y marítimas.

Los trabajos también incorporan información obtenida en campo y los conocimientos de pescadores, prestadores de servicios turísticos y otros habitantes de las comunidades, para evaluar opciones de recolección, manejo y descarga del sargazo, considerando sus posibles efectos ambientales.

Incorporan a pescadores y prestadores de servicios turísticos

Uno de los componentes centrales del proyecto es la participación de los sectores que desarrollan sus actividades en las zonas afectadas por la presencia de sargazo.

En Mahahual, localidad del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, han participado 18 actores locales: 16 pescadoras y pescadores vinculados con la pesca deportiva y dos prestadores de servicios turísticos.

Sus aportaciones han permitido identificar zonas de operación, características del litoral y posibles alternativas para establecer sistemas de contención y recolección que se adapten a las necesidades de la región.

Mediante talleres y espacios de trabajo, el IMIPAS y la AECID buscan incorporar la experiencia de las comunidades en el diseño de soluciones, con atención a las condiciones ambientales y a las actividades productivas que dependen del mar.

Investigación científica para conocer la biomasa

Como parte de los avances científicos, en agosto de 2025 el Gobierno de México actualizó la Carta Nacional Pesquera e incorporó el sargazo holopelágico del Caribe como un recurso pesquero con potencial de desarrollo.

Posteriormente, en octubre de ese año, el IMIPAS y la AECID cofinanciaron un crucero de investigación cuyos resultados aportaron información para avanzar en la estimación de la biomasa de sargazo presente en altamar.

Estos estudios buscan ampliar el conocimiento sobre la distribución, abundancia, características y variabilidad de la macroalga, información necesaria para evaluar alternativas de manejo y posibles formas de aprovechamiento.

La generación de datos científicos también permitirá contar con mayores elementos para diseñar estrategias de contención y recolección acordes con las condiciones del Caribe mexicano.

Presentan proyecto con autoridades de México y España

El proyecto fue presentado en el puerto de Progreso, Yucatán, por la directora general del IMIPAS, Alicia Poot Salazar, con la participación de Eva Granados Galiano, secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta de la AECID, así como del embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado.

Al encuentro también asistieron el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez; la secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, Lila Frías Castillo, además de representantes del sector pesquero y de las comunidades beneficiarias.

La colaboración binacional forma parte de los esfuerzos para fortalecer la investigación pesquera, impulsar la innovación tecnológica y promover la participación de las comunidades costeras en la búsqueda de alternativas frente a la presencia de sargazo.

Con esta alianza, el IMIPAS, organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), y la AECID buscan generar información y herramientas que contribuyan al manejo sustentable de esta macroalga, cuya presencia representa desafíos ambientales y económicos para diversas localidades del Caribe mexicano.